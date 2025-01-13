Жінка придбала загублену валізу і знайшла там справжній скарб: фото

Мандрівниця на ім’я Беккі вирішила спробувати удачу та придбала загублену валізу в аеропорту Хітроу за 129,99 фунтів стерлінгів (приблизно 6,8 тис. грн).

Як любителька вигідних покупок, вона вирішила зняти процес відкриття на відео та поділитися результатами зі своїми підписниками у TikTok.

У валізі виявилося взуття, яке виглядало абсолютно новим і, за словами Беккі, могло коштувати до 170 фунтів стерлінгів (майже 9 тис. грн). Далі вона знайшла повзунки бренду Juicy Couture, вартість яких близько 25 фунтів стерлінгів (1,3 тис. грн), а також коробку з картами покемонів, що оцінюється приблизно у 37 фунтів стерлінгів (майже 2 тис. грн).

До того ж, у валізі були дві пари випрямлячів для волосся та iPad, який, за словами мандрівниці, вдалося увімкнути в розетку. Вміст валізи також включав дві подушки для шиї, дитячі кросівки з етикетками, фітнес-трекери, іграшковий трактор, дві пари окулярів, косметичку, ремінь, дві книги та чимало одягу, зокрема яскраве пальто зі штучного хутра з леопардовим принтом.

Мандрівниця Беккі з валізою. / Фото: tiktok.com

Загальна вартість знайденого становить близько 990 фунтів стерлінгів (понад 51,5 тис. грн), що значно перевищує витрачену суму. У коментарях під своїм відео Беккі зізналася, що не очікувала такого вдалого результату та була приємно здивована знахідками.

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