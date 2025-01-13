Жінка приготувала рибу з повним ротом "людських зубів" – фото

Жінка, яка збиралася насолодитися рибною вечерею зі своєю сім'єю, зробила неапетитне і дещо жахливе відкриття.

Про це пише Daily Star.

Бразильська бізнесвумен Паула Морейра здобула популярність, коли поділилася кадрами своєї вечері – великою рибою, яка мала безліч схожих на людські щелепи.

"Такі зуби? Як зубні протези? Подивіться сюди!" - прокоментувала вона.

Паула відтягнула нижню губу риби, щоб показати цілий ряд зубів. "Вони схожі на людські зуби, без жартів", - здивовано сказала вона.

Риба з людськими зубами / Фото: скриншот з відео

Паула розповіла, що ця риба була однією з трьох, які її сім'я купила за 49 доларів. Усі перебували в несвідомому блаженстві від того, що куштуватимуть чудові рибні відбивні, аж поки не повернулися до свого будиночка і не почали готувати вечерю.

Дядько жінки приправив рибину часником і сіллю перед тим, як смажити її на грилі протягом 30 хвилин, але Паула не стала її їсти, бо вона нагадувала їй "людину".

Риба з людськими зубами / Фото: скриншот з відео

Вона сказала: "У мене не вистачило сміливості з'їсти її. Але моя сім'я з'їла її, і вони сказали мені, що на смак вона така ж риба, як і інші, і дуже смачна".

Як би дивно це не звучало, але природа наділила морського ляща шіпсхед сильним набором перламутрово-білих зубів не просто так. Морський біолог Жоао Гаспарані розповів місцевій газеті, що риба, яка може виростати до 90 см і важити до 35 кілограмів, потребує зубів, щоб їсти молюсків.

Риба з людськими зубами / Фото: скриншот з відео

Він сказав: "У неї сильні різці, схожі на людські зуби. Це зумовлено еволюцією. Тварина їсть молюсків, навіть витягує мідії зі скель, тому їй потрібні дуже міцні зуби. Ці зуби всі округлі, тому вона подрібнює мушлі, равликів і крабів".

Нагадаємо, працівник ферми помер після спроби зайнятися сексом з коровою. Чоловіка знайшли мертвим поруч з відкритою упаковкою презервативів.

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