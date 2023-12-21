Жінка вдала із себе чоловіка і схилила жінку до сексу: як її покарали (фото)

У Великій Британії засудили жінку, яка вдала із себе чоловіка та схилила іншу жінку до сексу.

Про це пише Daily Star.

40-річну Блейд Сільвано було визнано винною за двома пунктами звинувачення в сексуальному насильстві шляхом проникнення в Королівському суді Кембриджу 23 травня і 20 грудня засуджено до 10 років і шести місяців тюремного ув'язнення.

Сільвано називає себе пансексуалкою, але двічі обманом залучила свою жертву до сексу із "невідомим об'єктом" під приводом того, що вона була чоловіком, як раніше заслухав Кембриджський Королівський суд. Сільвано ніколи не дозволяла партнерці торкатися її геніталій.

Блейд Сільвано / Фото: Cambridgeshire Constabulary / SWNS

Вона також збрехала про те, що вона служить у британській армії та хвора на рак. Після вироку суддя Філіп Грей заявив, що він заслухав "одні з найнечесніших доказів". Суддя додав, що її було засуджено на підставі "досконало, абсолютно незаперечних" доказів. Передбачається, що пара жила окремо, але часто спілкувалася, і в повідомленнях стверджується, що вони перебували на ранніх стадіях весілля, хоча Сільвано стверджувала, що ніколи не зустрічала жертву.

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Передбачається, що пара познайомилася 2016 року та зустрічалася близько двох років. У повідомленнях стверджується, що пара зустрілася у грудні того ж року, де вони "поцілувались" та продовжили "статевий акт".

Виступаючи на суді, потерпіла сказала: "Коли ми займалися сексом, Блейд зазвичай зав'язував мені очі, і мені ніколи не дозволяв дивитися на проникнення, що відбувається. Він ніколи не дозволяв мені наближатися до області своїх геніталій, і я ніколи не бачила його пеніса".

Блейд Сільвано / Фото: James Linsell-Clark SWNS

Вона сказала, що "могла вільно рухати руками з боків і спини", але додала: "Мені ніколи не вдавалося просунути руки під його одяг або під його боксери. Він давав мені відсіч щоразу, він відштовхував мене. Він використовував на мені секс-іграшки, а навпаки було заборонено. Він сказав мені, що він чоловік, і саме на цій підставі я погодилася зайнятися сексом. Він не сказав мені, що він жінка, але він проник у мене чимось — і я на це не погодилася".

Сільвано також внесено до списку осіб, які вчинили сексуальні злочини на невизначений термін.

Нагадаємо, чоловіка, який відсидів 48 років, виправдали. Це найдовше несправедливе ув'язнення в історії США.

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