Жінка прикинулася хворою на роботі, щоб встигнути на літак, і зустріла в салоні боса: що було далі

Вона не очікувала на такий поворот подій.

Жінка усвідомила "найгірше жахіття кожного співробітника" після того, як прикинулася хворою, щоб встигнути на рейс, але стикнулася в літаку зі своїм начальником.

Про це вона розповіла у відео, яке у TikTok зібрало понад мільйон переглядів.

"Я взяла на роботі лікарняний лише для того, щоб опинитися в одному літаку з моїм керівником", — написала 23-річна Грейс у підписі до ролика, що компрометує.

На відповідних кадрах видно, як Грейс гримасує, а потім переходить до скриншоту розмитих повідомлень між нею та її босом, який також зображений на відео із закритим обличчям.

Як повідомляє Newsweek, фрилансерці, яка ділить свій час між Європою та рідним Балі в Індонезії, довелося повернутися додому на острів. Тому вигадниця повідомила роботодавця, що цього дня у неї приймання у лікаря і їй потрібно буде перенести свій робочий день, про що згодом і домовилась.

На жаль, її спроба "тихо відпочити" мала неприємні наслідки після того, як вона стикнулася зі своїм начальником під час посадження в літак.

"Короче кажучи, я стояла в черзі, а потім побачила знайоме обличчя, що підійшло до мене і вигукує моє ім'я", - пригадала Грейс, зазначаючи, що її начальник теж часто буває на Балі. Бос поквапився висміяти її спробу прогулятись. Побачивши її, приголомшений менеджер пожартував: "О, то це лікарня?".

Коментатори TikTok були спантеличені її невдалою зустріччю, написавши: "Я б кинулася з літака, не брехатиму", "Я плакала б, як дитина, і писала заяву про звільнення".

На щастя, попри початковий шок Грейс, у результаті пара "сміялася разом" і "розмовляла всю дорогу", сказала вона.

Начальник навіть зробив вищезгадану фотографію, на якій вона має засмучений вигляд і надіслав їй.

Зі свого боку, співробітниця не розповіла, чи стикнулася вона з якимись наслідками своєї маленької "брехні про втечу". Однак у коментарях у TikTok вона заявила, що і вона, і її менеджер "у результаті пішли у відставку", не вказавши причину.

Нагадаємо, начальник звільнив підлеглу просто у день її весілля. Наречена вважає, що з боку боса це був боягузливий вчинок.

Читайте також: