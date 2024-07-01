Жінка прикинулася хворою на роботі, щоб встигнути на літак, і зустріла в салоні боса: що було далі

Вона не очікувала на такий поворот подій.
Жінка усвідомила "найгірше жахіття кожного співробітника" після того, як прикинулася хворою, щоб встигнути на рейс, але стикнулася в літаку зі своїм начальником.
Про це вона розповіла у відео, яке у TikTok зібрало понад мільйон переглядів.
"Я взяла на роботі лікарняний лише для того, щоб опинитися в одному літаку з моїм керівником", — написала 23-річна Грейс у підписі до ролика, що компрометує.
На відповідних кадрах видно, як Грейс гримасує, а потім переходить до скриншоту розмитих повідомлень між нею та її босом, який також зображений на відео із закритим обличчям.
@grachevaaleidya ♬ Please Please Please - Sabrina Carpenter
Як повідомляє Newsweek, фрилансерці, яка ділить свій час між Європою та рідним Балі в Індонезії, довелося повернутися додому на острів. Тому вигадниця повідомила роботодавця, що цього дня у неї приймання у лікаря і їй потрібно буде перенести свій робочий день, про що згодом і домовилась.
На жаль, її спроба "тихо відпочити" мала неприємні наслідки після того, як вона стикнулася зі своїм начальником під час посадження в літак.
"Короче кажучи, я стояла в черзі, а потім побачила знайоме обличчя, що підійшло до мене і вигукує моє ім'я", - пригадала Грейс, зазначаючи, що її начальник теж часто буває на Балі. Бос поквапився висміяти її спробу прогулятись. Побачивши її, приголомшений менеджер пожартував: "О, то це лікарня?".
Коментатори TikTok були спантеличені її невдалою зустріччю, написавши: "Я б кинулася з літака, не брехатиму", "Я плакала б, як дитина, і писала заяву про звільнення".
На щастя, попри початковий шок Грейс, у результаті пара "сміялася разом" і "розмовляла всю дорогу", сказала вона.
Начальник навіть зробив вищезгадану фотографію, на якій вона має засмучений вигляд і надіслав їй.
Зі свого боку, співробітниця не розповіла, чи стикнулася вона з якимись наслідками своєї маленької "брехні про втечу". Однак у коментарях у TikTok вона заявила, що і вона, і її менеджер "у результаті пішли у відставку", не вказавши причину.
Нагадаємо, начальник звільнив підлеглу просто у день її весілля. Наречена вважає, що з боку боса це був боягузливий вчинок.
Читайте також:
- Чоловік спантеличив, що їсть один шматок сиру протягом 10 років: який він має вигляд (фото)
- Жінка викликала поліцію, щоб втекти з першого побачення: чим це закінчилося (фото)
- Приголомшена жінка виявила у своєму сміттєвому контейнері річ вартістю 15 тисяч гривень – фото