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Жінка прикинулася хворою на роботі, щоб встигнути на літак, і зустріла в салоні боса: що було далі

Жінка прикинулася хворою на роботі, щоб встигнути на літак, і зустріла в салоні боса: що було далі

Жінка прикинулася хворою на роботі, щоб встигнути на літак, і зустріла в салоні боса: що було далі

Грейс / Фото: скриншот з відео

Вона не очікувала на такий поворот подій.

Жінка усвідомила "найгірше жахіття кожного співробітника" після того, як прикинулася хворою, щоб встигнути на рейс, але стикнулася в літаку зі своїм начальником.

Про це вона розповіла у відео, яке у TikTok зібрало понад мільйон переглядів.

"Я взяла на роботі лікарняний лише для того, щоб опинитися в одному літаку з моїм керівником", — написала 23-річна Грейс у підписі до ролика, що компрометує.

На відповідних кадрах видно, як Грейс гримасує, а потім переходить до скриншоту розмитих повідомлень між нею та її босом, який також зображений на відео із закритим обличчям.

@grachevaaleidya ♬ Please Please Please - Sabrina Carpenter

Як повідомляє Newsweek, фрилансерці, яка ділить свій час між Європою та рідним Балі в Індонезії, довелося повернутися додому на острів. Тому вигадниця повідомила роботодавця, що цього дня у неї приймання у лікаря і їй потрібно буде перенести свій робочий день, про що згодом і домовилась.

На жаль, її спроба "тихо відпочити" мала неприємні наслідки після того, як вона стикнулася зі своїм начальником під час посадження в літак.

"Короче кажучи, я стояла в черзі, а потім побачила знайоме обличчя, що підійшло до мене і вигукує моє ім'я", - пригадала Грейс, зазначаючи, що її начальник теж часто буває на Балі. Бос поквапився висміяти її спробу прогулятись. Побачивши її, приголомшений менеджер пожартував: "О, то це лікарня?".

Коментатори TikTok були спантеличені її невдалою зустріччю, написавши: "Я б кинулася з літака, не брехатиму", "Я плакала б, як дитина, і писала заяву про звільнення".

На щастя, попри початковий шок Грейс, у результаті пара "сміялася разом" і "розмовляла всю дорогу", сказала вона.
Начальник навіть зробив вищезгадану фотографію, на якій вона має засмучений вигляд і надіслав їй.

Зі свого боку, співробітниця не розповіла, чи стикнулася вона з якимись наслідками своєї маленької "брехні про втечу". Однак у коментарях у TikTok вона заявила, що і вона, і її менеджер "у результаті пішли у відставку", не вказавши причину.

Нагадаємо, начальник звільнив підлеглу просто у день її весілля. Наречена вважає, що з боку боса це був боягузливий вчинок.

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