Туристка прилетіла з Африки із отруйною істотою у валізі: що це було (фото, відео)

Тварина прожила в її кімнаті два тижні.

Мешканка Ірландії була шокована, виявивши в себе вдома скорпіона, який подолав з нею понад 10 000 км з Африки.

Про це RTE Morning Ireland розповів директор Національного зоопарку рептилій у графстві Кілкенні Джеймс Геннессі.

Отруйний скорпіон заліз до валізи мандрівниці в Кенії. Після прибуття додому жінка розпакувала свій багаж та залишила сумку у спальні. Істота прожила у її будинку два тижні, перш ніж її було знайдено.

Вона виявила товстохвостого скорпіона Фішера, коли переносила сумку до іншої кімнати.

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"На щастя, в будинку, де живе жінка, є підлога з підігрівом, тому скорпіону було приємно і дуже тепло на підлозі", - розповів Геннессі.

Джеймс додав, що скорпіон проживе залишок своїх днів із комфортом у отруйному відділенні Національного зоопарку рептилій, де його використовуватимуть для освітніх презентацій.

"Цей тип скорпіонів не є смертельно небезпечним, але отрута може спричинити утруднене дихання, сильний біль і невеликий локальний набряк. На щастя, якщо вас ужалять, це не буде небезпечно для життя", - сказав він.

Нагадаємо, мисливець приніс додому дикого кабана. 80-кілограмова тварина живе у будинку і спить на дивані.

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