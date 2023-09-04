Жінка припинила голити бороду та похизувалася, який має вигляд – фото, відео

Вона прийняла свою зовнішність.

Жінка з синдромом полікістозних яєчників (СПКЯ) - загальний гормональний дисбаланс, який може спричинити надлишок росту волосся у жінок – прийняла свою бороду та припинила голитися.

Про це пише Daily Star.

37-річна блогерка розповіла, що роками голила обличчя, перш ніж відмовитися і прийняти свою зовнішність.

Жінка з бородою / Фото: скриншот з відео

"Лазерне видалення волосся не працювало. Мені знадобилися роки, щоб волосся на моєму обличчі не турбували мене", - сказала вона.

Ба більше, жінка хизується своїм зовнішнім виглядом, публікуючи відповідні ролики в TikTok.

У недавньому відео вона погладжує бороду та заявляє, що їй мають "поклонятися як богині".

Жінка ставить хейтерів на місце, коментуючи їхні гнівні повідомлення. Втім, здебільшого вона отримує компліменти від користувачів.

Ти дуже гарна

Я почуваюся кепсько через своє волосся на обличчі. Ти молодець

Так тримати, дівчинко!

Тіктокерка також розповіла, що щодня застосовує олію до бороди, щоб зберегти "блискучу" текстуру і щоб вона "мала гарніший вигляд".

Жінка з бородою / Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, американка побила рекорд Книги Гіннеса відростивши найдовшу бороду серед жінок. Вона змогла відростити 30-сантиметрову бороду.

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