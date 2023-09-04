Жінка припинила голити бороду та похизувалася, який має вигляд – фото, відео

Вона прийняла свою зовнішність.
Жінка з синдромом полікістозних яєчників (СПКЯ) - загальний гормональний дисбаланс, який може спричинити надлишок росту волосся у жінок – прийняла свою бороду та припинила голитися.
Про це пише Daily Star.
37-річна блогерка розповіла, що роками голила обличчя, перш ніж відмовитися і прийняти свою зовнішність.
"Лазерне видалення волосся не працювало. Мені знадобилися роки, щоб волосся на моєму обличчі не турбували мене", - сказала вона.
Ба більше, жінка хизується своїм зовнішнім виглядом, публікуючи відповідні ролики в TikTok.
У недавньому відео вона погладжує бороду та заявляє, що їй мають "поклонятися як богині".
@peekaboopumpkin #Hairy girl #feminine #Goddess We are to be bowed down to & worshipped. #beauty #cute #fyp #beard #pcos #hirsute #bearded #noshavenovember #beards ♬ You Wish - Flyana Boss
Жінка ставить хейтерів на місце, коментуючи їхні гнівні повідомлення. Втім, здебільшого вона отримує компліменти від користувачів.
- Ти дуже гарна
- Я почуваюся кепсько через своє волосся на обличчі. Ти молодець
- Так тримати, дівчинко!
@peekaboopumpkin Help me restore my TikTok account! I was deleted at 102k tell @TikTok @tiktok creators to bring @PeekabooPumpkin back! #restorePeekabooPumpkin #beard #beard #lipstick #hairy #beauty #PCOS #HELP #beardedlady #PeekabooPumpkin ♬ Collide (sped up) - Justine Skye
Тіктокерка також розповіла, що щодня застосовує олію до бороди, щоб зберегти "блискучу" текстуру і щоб вона "мала гарніший вигляд".
Нагадаємо, американка побила рекорд Книги Гіннеса відростивши найдовшу бороду серед жінок. Вона змогла відростити 30-сантиметрову бороду.
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