Жінка припинила голити вуса та моноброву: як це вплинуло на різні аспекти її життя (фото)

Жінка, яка відмовилася голити вуса та моноброву, похизувалася, як це вплинуло на її життя.

Про це пише Daily Star.

31-річна Ельдіна Яганьяц не звикати привертати до себе увагу через свою зовнішність. Але на мешканку Копенгагена, Данія, часто дивляться чоловіки, начебто вона має "третю голову".

Репетиторка зізналася, що її це не дратує, оскільки зазвичай вона отримує більше "позитивної" уваги.

Ельдіна Яганьяц / Фото: instagram.com/eldina_jaganjac

Вона зазначила, що її моноброва та вуса допомогли їй прийняти свою справжню сутність, а також визначити жіночність на її власних умовах. Відмова від бритви також допомогла їй зрозуміти, з ким вона хотіла б зблизитися і поспілкуватися, щоб уникнути потенційно "неприємних" ситуацій.

"Насправді реакція майже повністю позитивна, але я впевнена, що за моєю спиною є і негативні коментарі, але мене це не особливо хвилює", - сказала Ельдіна. "Я помітила, що декілька дорослих чоловіків дивляться на мої неголені ноги та брови так, ніби у мене з'явилася третя голова. У всякому разі, я отримую більше позитивної уваги і від початку відсіюю більш консервативних людей".

Ельдіна Яганьяц / Фото: instagram.com/eldina_jaganjac

Ельдіна відмовилася від гоління 2020 року після того, як зрозуміла, що лише "суспільство" змушує її почуватися "менш жіночною" через зайве волосся на обличчі.

Вона виросла у маленькому місті, де людей закликали відповідати одне одному. Але коли вона стала старшою, Ельдіна почала відкидати такий спосіб життя і ненавиділа те, що жінки повинні були витрачати час і гроші на підтримку своєї зовнішності – але чоловіки не дотримувалися таких крайніх стандартів.

Однак її рішення не бути частиною статус-кво не минуло без жодних труднощів. Відкинувши "традиційні" стандарти краси, Ельдіна почала стикатися з критикою.

Ельдіна Яганьяц / Фото: instagram.com/eldina_jaganjac

"До того, як я дозволила собі відростити моноброву, я відчувала, що існують вкрай обмежені можливості того, який мають мати вигляд жінки", - сказала вона. "У порівнянні з чоловіками, ми повинні витрачати набагато більше часу та грошей на свою зовнішність лише для того, щоб нас вважали візуально прийнятними у суспільстві, особливо коли ви перебуваєте у громадських місцях. Якщо чоловік не голиться і не вищипує брови, ніхто цього не помічає та не коментує, і в цьому немає нічого незвичайного. Я мало отримувала грубих коментарів від дорослих. В основному це були підлітки у соціальних мережах, які розповідали мені, як займатися мистецтвом догляду за собою. Або просто коментували "моноброва". Так, декілька хлопчиків-підлітків кричали на мене на вулицях, але нічого серйозного. Я думаю, що важко зрозуміти гендерні ролі, коли ти підліток і ростеш, тому я думаю, що бачити, як жінка робить щось, що вважається менш жіночним, збиває з пантелику цих підлітків, і вони виплескують це на мене, тому що починають ставити під сумнів свої власні норми і розуміння того, що означає бути чоловіком".

Ельдіна Яганьяц / Фото: instagram.com/eldina_jaganjac

Тепер, витративши чотири роки на те, щоб набути свого природного вигляду, Ельдіна сподівається, що зможе спонукати інших жінок прийняти жіночність на своїх умовах. Вона поділилася, що не є прихильницею чи противницею депіляції, а виступає за самовираження.

Місія Ельдіни – змусити людей замислитися, чому жінки відчувають необхідність голитися, а чоловіки – ні.

Вона додала: "Робіть те, що вам зручно, і правильні друзі залишаться поряд. Вважаючи деяких жінок менш жіночними через волосся на тілі, суспільство виключає декілька географічних регіонів світу із жіночності. У багатьох регіонах світу у жінок більш помітне і темне волосся, і їх потім змушують або підштовхують змінити свою зовнішність більше, ніж жінок, наприклад, у Скандинавії, де волосся в цілому світліше і менш помітне. Таким чином, існує основне упередження про те, що жінки з Південної Європи або Близького Сходу за своєю природою менш жіночні, і тому їм доводиться багато змінювати в собі, щоб вписатися в досить вузьке уявлення про жіночність. Щоб нас прийняли, ми маємо витрачати більше часу і грошей лише на те, щоб мати можливість візуально існувати прийнятним чином, і так, я справді думаю, що це несправедливо. Я думаю, нам слід запитати, чому ми, як суспільство, вважаємо настільки важливим, щоб жінка видаляла волосся зі свого тіла. Я думаю, що це не має великого значення, оскільки є багато інших, важливіших речей, на яких потрібно зосередитись".

Ельдіна Яганьяц / Фото: instagram.com/eldina_jaganjac

Нагадаємо, чоловік, який понад 2 роки проходив 20 тисяч кроків на день, поділився головними уроками. Він багато чому навчився.

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