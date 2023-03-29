Жінка відростила свою бороду після 16 років гоління: "Почуваюся красивою" (фото)

В американки – синдром полікістозних яєчників, який і спричиняє надмірний ріст темного або жорсткого волосся, подібного до чоловічого.

У США 29-річна Корал Санчес прийняла свою бороду після того, як голила обличчя щодня протягом 16 років.

Про це повідомляє Daily Star.

Корал вперше помітила, як у неї на підборідді виросло волосся, коли їй було лише 9 років. До12 років дівчинаголилася щоранку, щоб уникнути уваги хуліганів.

Жінка роками приховувала своє волосся на обличчі, навіть зберігаючи це в таємниці від свого колишнього, з яким зустрічалася чотири роки, перш ніж нарешті кинути бритву.

Щетина Санчес спричинена станом, відомим як гірсутизм. Вона відростала щодня вранці, тож жінка покривала своє обличчя тональним кремом і не дозволяла нікому наближатися до обличчя, аби ніхто не помітив на ньому волосся.

Але після боротьби Корал з бездомністю у віці 26 років вона не змогла голитися щодня. Це змусило жінку запитати в самої себе, чому вона взагалі це робить.

Фото: Корал Санчес

Теперішній партнер жінки, 25-річний письменник і художник Ілліас Кларк, з яким вони разом вже чотири роки, підтримав Корал та запевнив, що вона красива і що її тіло "робить це природно".

У березні 2022 року Корал нарешті викинула бритву, і вже рік відрощує бороду. Жінка каже, що почувається "справді красивою".

"Я думаю, що я почала голитися, тому що це було те, що я мала робити. Це спонукало мене сховатися. Я б помітила, як інші діти коментують мої густі бакенбарди. Вони дуже відштовхнули б і викликали огиду до мене. Як дев’ятирічній дитині мені було неприємно відчувати такий сором", – поділилася Корал.

Вона додала, що голилася щоранку, тільки-но прокидалася, і вже до 14:00 на обличчі знову з’являлася щетина.

"Я наносила тональний крем із повним покриттям і розпускала волосся навколо обличчя. Мені знадобилося дуже багато часу, щоб по-справжньому прийняти свій ріст волосся. Тепер я дивлюся в дзеркало, усміхаюся і почуваюся щиро красивою", – запевнила жінка.

Вона розповіла, що спершу в юному віці зробила воскову епіляцію обличчя, а потім перейшла до гоління у 12 років, і продовжувала це робити щодня до 26 років.

У Корал синдром полікістозних яєчників – стан, який впливає на роботу яєчників і спричиняє гірсутизм – надмірний ріст темного або жорсткого волосся, подібного до чоловічого.

Фото: Корал Санчес

"Що старшою я ставала, то важче було знову наносити повне покриття, щоб приховати ріст волосся. Люди дивилися, але нічого не казали", – поділилася жінка.

Вона навіть приховувала свій стан від попереднього партнера, з яким перебувала у тривалих стосунках.

"Він жодного разу не бачив мене без макіяжу. Я щодня прокидалася перед ним, щоб голитися. Я почувалася прихованою", – згадує Корал.

Жінка жила у своїй машині протягом періоду, коли їй було 26 років, і не мала доступу до душу чи ванної кімнати, щоб голитися щодня.

"Я робила все, що могла, голилася в машині. Я почала грубо голитися. Це було боляче", – каже Корал.

Із теперішнім своїм партнером вона познайомилася у липні 2019 року через додаток для знайомств і миттєво відчула себе "комфортно" біля цього чоловіка. На відміну від своїх попередніх стосунків, жінка невимушено розповіла йому про свою рослинність на обличчі.

"Мені знадобилося кілька місяців, але було справді важко щось приховувати. Це було природним – сказати йому. Він сказав: "Мене це не турбує". Ти красива, і твоє тіло робить це природно", – розповіла Корал.

Фото: Корал Санчес

"Він постійно казав: "Чому б тобі не дозволити йому рости?" Я хвилювалася і думала: "Ти більше не любиш мене". Але він справді заохочував мене припинити голитися. Мене це якось вразило. Я більше не хочу ховатися. Чому я дозволяю іншим людям контролювати своє життя?" – зазначила жінка.

Корал припинила голитися назавжди в березні 2022 року і була здивована, наскільки їй пасувала борода.

"Було шоком бачити моє обличчя і те, що я все ще почуваюся жіночною. Я була дуже здивована, наскільки мені це сподобалося. Здавалося, ніби вона (борода – ред.) пасує до мого обличчя. Мій партнер любить водити по ньому пальцями. Він захоплюється моєю бородою", – зізналася Корал.

Зараз жінка відростила чотиридюймову бороду і хоче допомогти іншим прийняти себе. Вона все ще стикається з поглядами "огиди" з боку перехожих, але знає, що "це лише їхня думка".

Нагадаємо, в Австралії у 31-річної жінки виявили дві піхви та дві матки, коли вона намагалася зробити аборт. Тепер жінка заробляє на своїй особливості на OnlyFans.

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