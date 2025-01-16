Жінка прийшла на МРТ із секс-іграшкою всередині: чим це закінчилося (фото)

Жінка пережила нестерпний біль після того, як прийшла на МРТ-сканування із секс-іграшкою в анусі.

Про це повідомляє Daily Mail.

Будь-який МРТ-сканер – це гігантський магніт, який використовує радіохвилі для створення зображення. Недоліком цього є те, що все, що містить метал – наприклад, бюстгальтер на кісточках або монети в кишенях – необхідно зняти перед тим, як увійти в нього. Для порівняння, магніти МРТ приблизно в 100 000 разів сильніші за магнітне поле Землі.

Перед процедурою жінку запитали, чи немає на ній або у її тілі чогось металевого, але вона, очевидно, повірила, що секс-іграшка була зроблена зі 100-відсоткового силікону. Вона не задекларувала її, бо думала, що іграшка безпечна, але, на жаль, вона містила металеву деталь.

Гігантський магніт притягнув до себе металеву частину, у результаті чого пацієнтка отримала травми. Прихована іграшка змусила жінку кричати в агонії, коли вона намагалася вийти через її тіло до магніту, що її оточував.

Секс-іграшка у тілі пацієнтки

Стверджувалося, що магніт змусив іграшку "вистрілити" в грудну порожнину зі "швидкістю звуку". Жінка дивом вижила після інциденту, але отримала серйозні травми.

У звіті йдеться: "Вона пішла на МРТ і коли технік витягав стіл, пацієнтка почала кричати. Вона повідомила, що її нудить, болить, і вона відчуває, що ось-ось знепритомніє. Пацієнтці викликали швидку допомогу і доправили до лікарні. Жінка була оглянута радіологом на місці перед транспортуванням, щоб переконатися, що з нею все гаразд. Пацієнтка досі не відповіла на наші дзвінки, щоб повідомити, як вона почувається".

Нагадаємо, зі шлунка чотирирічної дівчинки із синдромом Рапунцель видалили волосся. Дитина тиждень страждала на біль у животі.

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