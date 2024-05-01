Жінка прийшла на обстеження до лікарні, де повідомили, що вона мертва

У Великій Британії жінка прийшла на обстеження до лікарні, де їй сказали, що вона вже померла.

Про це пише BBC.

Співробітники лікарні Брідлінгтона сказали Сьюзан Джонсон, що згідно з їхніми записами вона була мертва вже чотири місяці. Ця плутанина призвела до того, що 62-річній жінці ненадовго припинили виплачувати допомогу щодо догляду за чоловіком з інвалідністю Бобом.

Національна служба охорони здоров'я Англії заявила, що знала про проблему, пов'язану з неправильною реєстрацією смерті, яку згодом виправив лікар пацієнтки.

Джонсон прийшла на приймання до лікаря в березні 2023 року: "Я дала їм свого листа, і першими словами, які почула, були: "О, ви померли". Я перепитала: "Перепрошую?". Я була шокована. Потім вони завантажили щось на комп'ютер, щоб я могла зробити знімок, а потім просто сказали: "До побачення" і все".

Джонсон пригадала, що від пережитого вона "тремтіла, як осиковий лист". За її словами, чоловік Боб "розлютився", коли почув про те, що сталося, і запросив кохану на каву, щоб заспокоїти її нерви.

Пенсіонерка-домогосподарка зв'язалася зі своїм сімейним лікарем, і їй сказали, що помилку було виправлено. Однак, коли вона зв'язалася з Департаментом праці та пенсійного забезпечення (DWP), спантеличений оператор відповів їй: "Ви померли. На комп'ютері ви мертві". "Я відповіла: "Ні, я все ще розмовляю з вами". Я повністю відключилася. Я не розмовляла, я була у своїй власній маленькій бульбашці", - поділилася Сьюзан.

Хоча її виплати були відновлені, Джонсон досі не розуміє, як сталася помилка і хто був відповідальний за неї. Вона сказала: "Це було дуже важко, не було з ким поговорити".

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У своїй заяві лікар загальної практики Сьюзан з Медичної групи Скарборо повідомив, що отримав електронну інструкцію від організації Primary Care Support England (PCSE), яка надає послуги лікарям загальної практики та іншим медичним працівникам, про те, що її слід вилучити з їхніх записів. За словами лікарів, щойно їм стало відомо про це, вони негайно вжили заходів, щоб вирішити проблему з колегами з PCSE. PCSE заявила, що не причетна до цього питання і не відповідає за реєстрацію пацієнтів або позначення їх як померлих, що є обов'язком сімейних лікарів.

Прессекретар додав, що участь PCSE полягала в автоматичному надсиланні електронного листа до практики, щойно справа була вирішена.

Виплати були ненадовго призупинені після неправильного повідомлення про смерть Джонсон, але вони були швидко відновлені.

Залишається незрозумілим, хто був відповідальним за надсилання інструкції про виключення Джонсон з записів її сімейного лікаря і хто поінформував про це DWP.

Національна служба охорони здоров'я Англії повідомила, що їм відомо про проблему, пов'язану з неправильною реєстрацією смерті, яка була виправлена лікарем пацієнтки, але вони не повідомляють DWP про смерть.

Сьюзан, яка зараз зосередилася на своїх захопленнях – садівництві та в'язанні, хоче жити далі, але все ще прагне отримати відповіді. "Я хочу дізнатися, чому це сталося, як і хто це зробив", - каже вона. "І та людина, яка натиснула кнопку, не повинна працювати, де б вона не була".

Нагадаємо, чоловік був юридично мертвий протягом чотирьох років. Він розповів, як це вплинуло на його життя.

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