Жінка прийшла на побачення абсолютно гола, але її обранець цього не помітив: як так сталося (фото)

У США жінка пішла на побачення з чоловіком із Tinder повністю оголеною, але він цього навіть не помітив.

Про це пише Mirror.

Насправді Джой замість ефектного вбрання вирішила розфарбувати своє тіло. Неймовірний "костюм" – робота американської художниці Джен Зайдель. Разом з донькою вона витратили дві години на те, щоб намалювати одяг на тілі Джой з ніг до голови. Так, вони зробили їй сині рвані джинси і топ з квітковим принтом.

Жінка прийшла на побачення гола / Фото: mirror.co.uk

Побачення відбулося у торговому центрі. Перед тим, як піти, Джой сказала: "Це не перше моє побачення у Tinder, але це моє перше намальоване побачення у Tinder. Хлопець, якого я обрала, — комік, і він справді дуже, дуже кумедний, тому я з нетерпінням чекаю на зустріч із ним та його реакції. Я не знаю, чи помітить він взагалі. Я сподіваюся, що пізнаю його трохи сьогодні і поговорю трохи, якщо він не повністю відвернений ситуацією, що відбувається тут. Я з нетерпінням чекаю на це і почуваюся захищеною, тому я впевнена".

Коли вони вперше зустрілися, Джой була одягнена у велике пальто, яке він допоміг їй зняти, щойно вони замовили каву та сіли. Потім він сказав їй, що йому подобається її вбрання, і додав, що на мить подумав, що вона гола, але просто посміявся і продовжив говорити.

Жінка прийшла на побачення гола / Фото: mirror.co.uk

Допивши кави, пара вирушила прогулятися торговим центром, але гра майже закінчилася, коли група дівчат помітила боди-арт та оператора і попросила зробити селфі. Лише тоді, нарешті, хлопець запитав, чи це фарба для тіла, але Джой продовжила вдавати, що ні.

Лише коли вони попрямували на парковку в кінці побачення і потрапили під дощ, Джой змушена була визнати, що на ній немає нічого, крім фарби, щоб уникнути незручного викриття.

Нагадаємо, чоловік помстився колишній та розмістив в Мережі порно з нею. Стало відомо, як він за це поплатився.

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