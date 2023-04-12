Жінка прийшла на роботу і застала там свого чоловіка із колегою-лесбійкою: що вона зробила потім

Британка давно підозрювала, що все не так із їхнім шлюбом, особливо, коли виявила електронний лист із підозрілим замовленням.

У Британія жінка спіймала на роботі свого чоловіка на зраді із колегою-лесбійкою, яка на 9 років молодша за неї.

Про це вона розповіла на британському батьківському форуму, пише Daily mail.

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Жінка спустошена через зраду чоловіка. Вони разом прожили у шлюбі 12 років. У них народилося двоє дітей. Тепер жінка не знає, чи розказувати 12-річній доньці про роман її тата із колегою, яка на той час була заручена з іншою жінкою.

Британка давно підозрювала, що все не так із їхнім шлюбом, особливо, коли виявила електронний лист із підозрілим замовленням та п овідомлення WhatsApp із задумом "залишаю тебе та двох моїх дівчат". Як згодом виявилося, чоловік збирався відправити цей лист перед 40-річчям дружини.

Зараз чоловік живе в квартирі за рогом сімейного будинку. Він часто приходить напередодні після роботи, щоб побачити моїх дочок.

Коментатори розділилися: деякі стверджують, що вона не зобов’язана захищати своїх дітей від правди, тоді як інші погоджувалися, що їй потрібно діяти обережно.

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