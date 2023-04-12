Жінка прийшла на роботу і застала там свого чоловіка із колегою-лесбійкою: що вона зробила потім

Британка давно підозрювала, що все не так із їхнім шлюбом, особливо, коли виявила електронний лист із підозрілим замовленням.
У Британія жінка спіймала на роботі свого чоловіка на зраді із колегою-лесбійкою, яка на 9 років молодша за неї.
Про це вона розповіла на британському батьківському форуму, пише Daily mail.
Жінка спустошена через зраду чоловіка. Вони разом прожили у шлюбі 12 років. У них народилося двоє дітей. Тепер жінка не знає, чи розказувати 12-річній доньці про роман її тата із колегою, яка на той час була заручена з іншою жінкою.
Британка давно підозрювала, що все не так із їхнім шлюбом, особливо, коли виявила електронний лист із підозрілим замовленням та повідомлення WhatsApp із задумом "залишаю тебе та двох моїх дівчат". Як згодом виявилося, чоловік збирався відправити цей лист перед 40-річчям дружини.
Зараз чоловік живе в квартирі за рогом сімейного будинку. Він часто приходить напередодні після роботи, щоб побачити моїх дочок.
Коментатори розділилися: деякі стверджують, що вона не зобов’язана захищати своїх дітей від правди, тоді як інші погоджувалися, що їй потрібно діяти обережно.
Чи зраджує вас партнер: експерт назвав три неявні ознаки.
Читайте також: