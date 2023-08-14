Жінка прийшла на весілля свого ексчоловіка та виступила з промовою: якою була реакція – фото

Після розлучення екси не спілкувалися чотири роки.
Чоловік розповів, як його колишня дружина виголосила промову в день його весілля з іншою жінкою.
Про це пише dailystar.co.uk.
Стів і Лія Бурдо розлучилися у січні 2016 року. Колишні виховують спільних доньок, 13-річну Кеннеді та 11-річну Гарпер. Після розриву вони не розмовляли чотири роки і спілкувалися лише електронною поштою та через батьків Лії.
Однак, під час однієї з розмов, вони вирішили "вибачити одне одного" і тепер мають "братсько-сестринські стосунки". Лія ладнає з новою дружиною Стіва, Шондою, і вони навіть разом ходять на вечері або ж святкують Різдво та День Подяки.
Стів сказав: "Приблизно чотири роки після розлучення ми навіть не розмовляли. Але ми пробачили одне одного. Тепер це схоже на родинні стосунки. Бойфренд Лії, Майк, підійшов, показав мені написану нею промову і запитав, чи може вона прочитати її вголос. Їй було дуже приємно читати цю промову. Ми боролися щосили, щоб мати такі стосунки".
Зі свого боку, Лія зізналася, що читання промови було приголомшливим.
"Багато людей не розуміють. Вони кажуть: "Як ти могла прочитати це на весіллі? Ми пробачили одне одного. На першому місці наші діти. Звичайно, це нетрадиційно, але це працює для нас", - додала вона.
Стів та Лія розлучилися після восьми років шлюбу та десяти років спільного життя. Чоловік зазначив, що вони були молоді і не знали, як правильно кохати одне одного.
"Я був емоційно схожий на пустелю і недоступний, а вона була наркоманкою. У нас не було здорових стосунків. Це були дуже токсичні, неприємні стосунки упродовж тривалого часу. Через декілька років після розлучення вона стала тверезою. Ми обидва трохи стали м'якшими", - поділився Стів.
З часом вони змогли відновити свою дружбу заради дочок і навіть змогли поговорити одне з одним про те, з ким зустрічаються. Стів почав зустрічатися з Шондою у травні 2022 року, і вони всі змогли провести разом минуле Різдво.
Стів сказав: "Це було чудово. Моя колишня дружина та нова дружина — вони чудово ладнають. Іноді вони разом вечеряють".
Лія додала: "Я можу зателефонувати Шонді та поговорити про дівчат. Приємно чути її думку. Вона прийде потусуватись. Мені подобається, що я можу зателефонувати Стіву, зупинитися в нього вдома і увійти всередину".
Стів освідчився Шонді у квітні 2023 року і пара одружилася 21 липня, після чого повечеряла з близькими друзями та родиною. Саме там Лія вирішила прочитати промову Шонді.
Вона сказала: "Шонда – справжня перлина. Я прочитала те, що написала у машині. Мій хлопець сказав, що я маю прочитати це на весіллі, тому він показав Стіву, і він сказав, що я маю це зробити. Це було неймовірно".
Нагадаємо, сім'я знайшла загубленого собаку через три роки та за 500 км від дому. Улюбленець зник ще 2020 року.
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