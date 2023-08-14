Жінка прийшла на весілля свого ексчоловіка та виступила з промовою: якою була реакція – фото

Чоловік розповів, як його колишня дружина виголосила промову в день його весілля з іншою жінкою.

Про це пише dailystar.co.uk.

Стів і Лія Бурдо розлучилися у січні 2016 року. Колишні виховують спільних доньок, 13-річну Кеннеді та 11-річну Гарпер. Після розриву вони не розмовляли чотири роки і спілкувалися лише електронною поштою та через батьків Лії.

Однак, під час однієї з розмов, вони вирішили "вибачити одне одного" і тепер мають "братсько-сестринські стосунки". Лія ладнає з новою дружиною Стіва, Шондою, і вони навіть разом ходять на вечері або ж святкують Різдво та День Подяки.

Лія та Шонда / Фото: SWNS

Стів сказав: "Приблизно чотири роки після розлучення ми навіть не розмовляли. Але ми пробачили одне одного. Тепер це схоже на родинні стосунки. Бойфренд Лії, Майк, підійшов, показав мені написану нею промову і запитав, чи може вона прочитати її вголос. Їй було дуже приємно читати цю промову. Ми боролися щосили, щоб мати такі стосунки".

Лія Бурдо / Фото: SWNS

Зі свого боку, Лія зізналася, що читання промови було приголомшливим.

"Багато людей не розуміють. Вони кажуть: "Як ти могла прочитати це на весіллі? Ми пробачили одне одного. На першому місці наші діти. Звичайно, це нетрадиційно, але це працює для нас", - додала вона.

Лія з доньками від Стіва / Фото: SWNS

Стів та Лія розлучилися після восьми років шлюбу та десяти років спільного життя. Чоловік зазначив, що вони були молоді і не знали, як правильно кохати одне одного.

"Я був емоційно схожий на пустелю і недоступний, а вона була наркоманкою. У нас не було здорових стосунків. Це були дуже токсичні, неприємні стосунки упродовж тривалого часу. Через декілька років після розлучення вона стала тверезою. Ми обидва трохи стали м'якшими", - поділився Стів.

З часом вони змогли відновити свою дружбу заради дочок і навіть змогли поговорити одне з одним про те, з ким зустрічаються. Стів почав зустрічатися з Шондою у травні 2022 року, і вони всі змогли провести разом минуле Різдво.

Лія на весіллі Шонди та Стіва / Фото: SWNS

Стів сказав: "Це було чудово. Моя колишня дружина та нова дружина — вони чудово ладнають. Іноді вони разом вечеряють".

Лія додала: "Я можу зателефонувати Шонді та поговорити про дівчат. Приємно чути її думку. Вона прийде потусуватись. Мені подобається, що я можу зателефонувати Стіву, зупинитися в нього вдома і увійти всередину".

Стів з новою дружиною та дітьми / Фото: SWNS

Стів освідчився Шонді у квітні 2023 року і пара одружилася 21 липня, після чого повечеряла з близькими друзями та родиною. Саме там Лія вирішила прочитати промову Шонді.

Стів і Шонда / Фото: SWNS

Вона сказала: "Шонда – справжня перлина. Я прочитала те, що написала у машині. Мій хлопець сказав, що я маю прочитати це на весіллі, тому він показав Стіву, і він сказав, що я маю це зробити. Це було неймовірно".

Нагадаємо, сім'я знайшла загубленого собаку через три роки та за 500 км від дому. Улюбленець зник ще 2020 року.

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