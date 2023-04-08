Жінка прийшла погодувати братового пса і померла жахливою смертю

В курортному місті Вентімільї на півночі Італії 53-річна Патриція Ла Марка померла в лікарні після того, як на неї напав ротвейлер, якого вона прийшла погодувати.

Про цей жахливий випадок повідомляє видання Mirror.

Постраждалу знайшли з травматичними укусами рук, грудей, плечей і голови.

Як виявилося, жінка прийшла, щоб погодувати ротвейлера, який належить її братові, оскільки він із дружиною на кілька днів поїхав у відпустку.

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Медики, яких викликали на місце інциденту сусіди, сказали, що ніколи не бачили нічого подібного - у жінки були буквально вирвані шматки тіла. Постраждалу доставили до лікарні вертольотом, але від отриманих травм вона померла.

Поліцейські, які теж прибули на місце, вистрілили і поранили тварину, яка зараз перебуває у розпліднику під судовим контролем.

Влада проводить розслідування інциденту.

Нагадаємо, раніше у Техасі розлючений пес загриз 80-річного чоловіка, а його дружина у важкому стані потрапила до лікарні. Пара йшла тротуаром, коли стався напад.

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