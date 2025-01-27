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Жінка прийшла поновлювати водійські права, де повідомили, що вона мертва

Жінка прийшла поновлювати водійські права, де повідомили, що вона мертва

Жінка прийшла поновлювати водійські права, де повідомили, що вона мертва

Ніколь Пауліно / Фото: NBC4 Washington

Американці довелося доводити, що вона жива.

Жінка зі штату Меріленд, США, була змушена доводити, що вона жива, після того, як зробила "жахливе" відкриття, що її помилково оголосили мертвою. У такій же ситуації опинився індійський чоловік, який вдався до злочину, щоб довести уряду, що він живий.

Як повідомляє News4 Washington, Ніколь Пауліно з Гейтерсбурга намагалася пройти зазвичай процедуру поновлення водійських прав ще в листопаді – але для неї це було зовсім не так.

Пауліно була шокована і навіть злякалася, коли дізналася, що у системі Адміністрації автомобільного транспорту штату Меріленд її оголосили мертвою.

Вона розповіла: "Виявилося, що я померла. Я трохи злякалася, не брехатиму, і здивувалася, тому що я жива. Я тут".

Здавалося б, змінити дані досить просто, але зміна статусу в системі стала для неї справжнім жахіттям. Жінці сказали, що вона не може поновити свою ліцензію через "статус померлої", а її медичне страхування було анульоване для неї та її трьох дітей. У результаті, медичні рахунки почали зростати, і Ніколь навіть залишилася без інгалятора, який так відчайдушно потрібен їй для лікування астми.

"Це дуже, дуже псує моє життя. Це дуже сильно вплинуло на мене", - пожалілася американка.

Ніколь Пауліно / Фото: NBC4 Washington / ©
Ніколь Пауліно / Фото: NBC4 Washington

Після того, як ця історія стала вірусною і її підхопив телеканал, Ніколь нарешті почала отримувати відповіді. Телеканал зв'язався з багатьма державними установами Меріленду, щоб з'ясувати, як могла статися помилка, в результаті чого вони зателефонували Пауліно, щоб підтвердити, що це сталося через друкарську помилку. Як виявилося, похоронне бюро намагалося повідомити про чиюсь смерть, але переплутало цифри в номері соціального страхування. Зрештою, вони надіслали замість неї номер Пауліно, тому в документах вона значиться як "померла".

News4 з'ясував, що 10000 таких випадків трапляються в США щодня, і менше третини з них виправляються. Адвокат Джозеф МакКлелланд сказав виданню: "Це відбувається майже щодня. Це найгірший вплив на вашу кредитну історію, який ви можете мати".

Відтоді Пауліно все владнала, хоча вона вважає, що цього б не сталося, якби вона не звернулася до преси, щоб розповісти свою історію. Вона додала: "Я намагалася зробити це сама, але у мене нічого не вийшло. Якби не представники телеканалу, які запропонували мені допомогу, я б ніколи не вирішила цю проблему".

Нагадаємо, чоловік, який мав 30-годинну ерекцію, отримав €49000 через помилку лікарів. Його дружина також отримала виплату.

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