Жінка прийшла знайомитися із сім'єю нового хлопця і зрозуміла, що його тато – її колишній (відео)

Тепер вона двічі подумає, перш ніж вирушати на сімейні барбекю до свого хлопця в майбутньому.

Мешканка Австралії, яка переїхала до країни з Нової Зеландії розповіла про своє найгірше побачення, коли прийшла знайомитися із сім'єю нового бойфренда і зрозуміла, що його батько – її екскоханець.

Шері поділилася курйозною історією в ефірі австралійського радіошоу Will & Woody на KIIS FM.

Вона пояснила, що зустрічалася з новим хлопцем близько трьох місяців, і здавалося, що їхні стосунки ставали дедалі міцнішими. Тоді вона виявила бажання познайомитися з батьками свого обранця.

"Я ніколи раніше не зустрічалася з його батьками, але він розповідав мені багато історій про них", - сказала вона ведучим. "Він говорив, що дуже близький зі своїми татом, мамою і всією родиною".

Тож невдовзі Шері запросили на сімейне барбекю і вона вже готувалася викластися на повну, щоб приголомшити маму і тата своєї другої половинки. Але виявилося, що з його батьком їй не потрібно було докладати так багато зусиль, оскільки вона вже познайомилася з ним і навіть більше.

Шері пояснила: "Врешті-решт я пішла на барбекю і... Я впізнала його батька. Виявляється, я познайомилася з його татом у минулому у застосунку для знайомств. І я зустрічалася з ним".

На запитання ведучого, чи переспала вона із татом бойфренда, Шері чесно відповіла: "Так, я це зробила... В парку".

Втім, вона не розкрила жодної іншої інформації про зв'язок з потенційним свекром, а також про те, чи зізналася вона в цій новині своєму бойфренду. Але, вочевидь, відео стало вірусним і набрало тисячі переглядів.

Користувачі соціальних мереж знайшли всю цю сагу кумедною, водночас нагадавши жінці, що у кожного є минуле: "Вона дала мені зрозуміти, що в житті не треба судити про своє минуле з тих можливостей, які ти маєш зараз", "Ти переможниця".

Нагадаємо, жінка дізналася про зраду чоловіка після того, як цуценя проковтнуло стринги його коханки. Екстрений візит до ветеринара призвів до того, що брудна таємниця несподівано виринула на поверхню.

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