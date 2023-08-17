Жінка пробачила чоловіку-зраднику і пояснила, чому це найкраще рішення у її житті – фото

Він зрадив її з колегою по роботі та хотів піти до неї.

Жінка, чоловік-зрадник якої намагався покинути її заради колеги, заявила, що пробачення його стало "найкращим рішенням у її житті".

Про це пише dailystar.co.uk.

29-річна Еліс Лейсі та 33-річний Домінік одружилися 2018 року, і у пари з Техасу шестеро дітей. Але їхній шлюб почав руйнуватися, коли Еліс запідозрила, що Домінік її зраджує.

"Я знала, що щось не так, коли якось уночі він випадково сказав, як чоловікові важко залишатися лише з однією жінкою і що жінки ніколи цього не зрозуміють. Я знала, що він приховує роман", - сказала вона. "Пізніше того тижня ми кохалися, і тієї ночі я плакала, поки не заснула".

Еліс та Домінік Леслі / Фото: dailystar.co.uk

У жовтні 2022 року Еліс нарешті вибила з обранця зізнання у невірності і він сказав, що закохався у колегу.

"Після того, як він сказав, що вона його споріднена душа, я запитала, чи він надає перевагу їй, ніж нашим дітям. І він відповів: "Так, я кохаю її". У цей момент моє серце відірвалося від розмови", — згадала Еліс.

Але, переїхавши до матері, Домінік написав дружині, що зробив помилку. Еліс додала: "Я була так спантеличена, і мені потрібно було все обміркувати, але потім він з'явився біля вхідних дверей нашого будинку. Він показав мені повідомлення іншій жінці про те, що він припинив їхній роман, став на коліна і заплакав - він сказав, що зробити це з нашим шлюбом було найбільшим жалем у його житті".

Еліс та Домінік Леслі / Фото: dailystar.co.uk

Попри те, що її сім'я назвала її "божевільною" після "огиди" до дій Домініка, Еліс вирішила пробачити йому, і тепер пара чекає ще на одну дитину.

Вона каже, що Домінік, який звільнився зі своєї старої роботи в травні 2023 року, постійно заспокоює її і дозволяє їй читати свої текстові повідомлення.

"Мені здається, що тепер наші стосунки стали більш відкритими, ми можемо бути чеснішими одне з одним", — сказала вона.

Еліс та Домінік Леслі / Фото: dailystar.co.uk

Зі свого боку, Домінік стверджує, що ситуація навчила його деяким життєвим урокам: "У момент моєї слабкості моя дружина показала мені силу, у найнезручніший момент моя дружина проявила до мене співчуття, коли я впав, вона допомогла мені піднятися".

Нагадаємо, чоловік розповів, як помстився коханцю сусідки за їхній гучний секс. Тепер він спокійно насолоджується сновидіннями.

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