Жінка продала будинок, щоб зменшити бюст восьмого розміру: фото до і після

Мама з Великої Британії була змушена продати свій будинок, щоб зробити операцію зі зменшення грудей.

Про це пише nypost.com.

33-річна Вікторія Марш мала восьмий розмір бюсту. Жінка заявила, що так сильно страждала, що вона навіть не могла забрати своїх дітей зі школи.

"У мене постійно були напружені м'язи шиї та інфекції в шкірі під моїми грудьми. Я постійно підкладала туди тальк. Я почала відчувати, як вони натискають на мої ребра", — сказала вона.

Вікторія Марш до операції / Фото: SWNS

Марш страждала від 16 років, і ситуація погіршилася, коли вона народила двох дітей та годувала їх грудьми.

Одягти звичайні бюстгальтери було непросто, і їй доводилося виготовляти їх на замовлення. А на весілля Вікторії довелося купити сукню, яка була на два розміри більшою. Також жінка мала проблеми з виконанням основних обов'язків по дому, і вона знала, що їй потрібні зміни, тому вона пішла до лікаря на консультацію щодо зменшення грудей.

Бюст Вікторії до операції / Фото: SWNS

Оскільки жінка не мала права на операцію зі зменшення грудей у рамках державної системи охорони здоров'я Великої Британії, тому минулого місяця вона самостійно сплатила її.

Вікторія Марш / Фото: SWNS

Марш заплатила майже 13 000 доларів, використовуючи гроші від продажу свого будинку та кредит у розмірі 3 800 доларів.

Вікторія після зменшення грудей / Фото: SWNS

Це крок, який, за її словами, вже змінив її життя, оскільки вона почувається «легше" та впевненіше зі своїм новим третім розміром.

"Я можу зробити набагато більше з дітьми", - сказала вона. "Я можу носити те, що хочу, і не соромитися".

Вікторія з донькою / Фото: SWNS

Мама двох дітей також сподівається, що процедуру почнуть розглядати як медичну необхідність, а не лише з марнославства.

"Процедура того коштувала, і якість мого життя покращилася в тисячу разів", - сказала вона.

Нагадаємо, музикант 8 років ходить босоніж та не має жодної пари взуття. Він зізнався, що не проти пройтися розбитим склом, але ненавидить відчуття оксамиту.

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