Жінка продала будинок заради трирічного круїзу, який скасували в останній момент

Їй поки що не повернули гроші.

Американка продала свій будинок і вісім місяців збирала гроші, щоб жити на круїзному лайнері, але в останній момент дізналася, що цього не станеться.

Про це пише ladbible.com.

Кері Вітман з Огайо продала свій будинок і підписала договір короткострокової оренди квартири, щоб зарезервувати каюту в Life at Sea Cruises.

Згідно з їхнім веб-сайтом, бронювання обійшлося їй у колосальні 38 500 доларів, а фактична ціна круїзу починається від 77 026 доларів на рік.

Кері Вітман / Фото: YouTube/Life at Sea Cruises

Пасажири мали три роки подорожувати по всьому світу. Круїз, який починається зі Стамбула, зупиняється у 382 портах та охоплює 140 країн на всіх семи континентах.

"Приходьте на перший у своєму роді трирічний кругосвітній круїз на борту чудово оновленого MV Lara. Перший кругосвітній круїз за розумною ціною, що працює за системою "все включено", починаючи від 77 026 доларів США на рік при двомісному розміщенні, який охопить понад 130 000 миль по всьому світу. 7 континентів та 140 країн, 382 порти", - повідомили у круїзній компанії.

Їжа, проїзд, доступ до Інтернету та медичне обслуговування були включені в пакет, і Кері вже була в очікуванні подорожі.

Проте керівниця маркетингової агенції отримала шокувальну новину про те, що організатор скасував поїздку, оскільки не вдалося знайти судно.

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Корабель MV Gemini мав стати човном, яким вони подорожуватимуть. Вони раптово змінили свою думку після того, як Life at Sea пізніше, як повідомляється, спробувала обрати велике судно, колишній корабель AIDA Cruises AIDAaura. Але потім 16 листопада компанія Celestyal Cruises оголосила про придбання корабля.

Спочатку декілька разів переносячи дату від'їзду (1 листопада), Life at Sea Cruises оголосила 17 листопада, що скасовує всю поїздку.

"Останні вісім місяців я працювала над тим, щоб по-справжньому впорядкувати все, організувати своє життя, щоб це сталося", - сказала Кері. "Було дуже прикро дізнатися, що нічого не вийшло".

Вітман додала, що вона "застрягла на півдорозі" у питанні, чи продовжувати планувати поїздку.

Зі свого боку, Life at Sea заявила, що всім пасажирам буде надано повну компенсацію грошей у період від грудня по лютий, повідомляє USA TODAY.

Нагадаємо, у Венеції туристи перекинулися на гондолі та впали у холодну воду. Гондольєр просив мандрівників зайняти свої місця, але його проігнорували.

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