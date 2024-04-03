Жінка проігнорувала родичів та залишила у спадок €5 млн чужій людині: хто отримає гроші

Італійка, яка не мала прямих спадкоємців, залишила всі свої 5 мільйонів євро албанській опікунці, повністю проігнорувавши 10 племінників, які очікували на спадщину.

Про це пише Oddity Central.

Марія Мальфатті, нащадок однієї з найвідоміших родин Роверето, містечка в італійській провінції Тренто, померла в листопаді 2023-го у віці 80 років.

Спадкоємиця Валеріано Мальфатті, колишнього мера Роверето і віцепрезидента Віденського парламенту, володіла низкою цінних активів. Зокрема, вона мала декілька квартир, історичну будівлю в центрі міста, а також значні суми грошей на банківських рахунках. Однак Марія ніколи не була заміжня і не мала дітей, яким могла б залишити сімейний статок, тому все успадкували її племінники. Лише жінка, вочевидь, мала інші плани, оскільки вирішила залишити все до останньої копійки жінці, яка доглядала її впродовж останніх років, громадянці Албанії.

Невідомо, якими були стосунки між Марією та її племінниками, але родичі жінки, безумовно, були шоковані, дізнавшись, що всі вони були знехтувані на користь жінки, яка працювала доглядальницею. Після зачитування заповіту покійної вони звернулися до адвоката і подали позов про замороження статків Мальфатті, стверджуючи, що покійна втратила розум через старість і була використана своєю албанською доглядальницею в своїх інтересах.

Племінники покійної переконані, що опікунка призначила себе єдиною спадкоємицею статків Мальфатті, повністю викресливши їх із заповіту. Суддя погодився заморозити всі активи, вважаючи, що ризик їхнього продажу занадто великий, поки розслідування проливає світло на ситуацію.

Це не перший випадок, коли хтось зневажає своїх родичів, особливо якщо вони ігнорували їх і просто чекали, коли спадщина сама впаде їм у руки. На початку цього року китаянка залишила свій статок у 2,8 мільйона доларів своїм домашнім улюбленцям, виключивши із заповіту трьох своїх дітей, оскільки вони нехтували нею.

Нагадаємо, ображений дідусь-багатій помстився своїм онучкам після смерті. Це призвело до сімейної сварки.

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