Жінка пролетіла 5,5 тис. км на весілля друга, але потрапила на свято до незнайомців – відео

Жінка насмішила історією, як з'явилася на весіллі незнайомців.

Арті Мала прямувала на весілля свого друга Гаурави. Вона подолала літаком 5,5 тис. км та прилетіла до Глазго, Шотландія, з Вашингтона, США. Втім, прибувши на локацію вона виявила, що це весілля зовсім інших людей.

У відео TikTok вона показала святкову залу, прикрашену написом: "Кейтлін та Стівен. 12.08.2023. Дякуємо, що розділили з нами наш особливий день".

Далі брат нареченого пояснює: "Ви приїхали до Шотландії з Америки і прийшли на неправильне весілля". "Моє весілля та її весілля", - додає наречений, вказуючи на свою кохану.

На щастя, місце проведення весілля її друга було лише за декілька кілометрів. Арті викликала таксі, щоб хутко дістатися "правильного" весілля.

Хоча вона пропустила церемонію та промову, вона встигла на застілля.

Мала пояснила, що вона запізнювалася і сплутала адресу. Так вона і потрапила до незнайомців.

"Одразу ніхто не мав знайомий вигляд. І це нормально, тому що я родом з міста. Я не знала багатьох гостей весілля, але потім побачила велику дошку з написом "Кейтлін та Стівен", - пригадала вона.

Наречена навіть вийшла і запросила її випити, поки вона чекала на поїздку на свою справжню подію.

Жінка додала, що почувається винною, що пропустила особливий момент друга. Але вона сказала, що її друзі просто раділи, що зрештою вона змогла приїхати.

"Вони були просто щасливі, що я це зробила, і це було одне з найсмішніших і продуманих весіль, на яких я була. Це був шалений початок дня, але магічний і незабутній вечір", - додала Арті.

Нагадаємо, наречена оголосила про розлучення через день після весілля. Вона пожалілася, що утнув її чоловік.

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