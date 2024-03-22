Жінка пролетіла понад 11 годин заради першого побачення, але це "була катастрофа": що сталося

Жінка розповіла, як вирішила стрибнути до літака і пролетіти понад 8000 км в надії закохатися, але, на жаль, все закінчилося не так, як вона очікувала.

Про це пише Mirror.

Кейлі Касл вирушила з Лондона до Сан-Франциско, щоб зустрітися з чоловіком, з яким познайомилася під час відпустки в Мексиці, після того, як у пари був короткий курортний роман.

Вона пригадала їхнє знайомство: "Він підійшов до мене в барі, сів поруч, а потім запросив на побачення. Ми зустрічалися декілька разів у Мексиці, а потім він повернувся додому до Каліфорнії. Ми продовжували листуватися і планували зустрітися знову".

Саме тоді чоловік запропонував їй поїхати до нього в 10-денну подорож до Каліфорнії.

"Він забронював мені квитки і запитав, що я хочу робити. Я відповіла, що хочу поїхати до Кармел-бай-сі і проїхатися узбережжям. Ми здійснили прибережну подорож із Сан-Франциско до місця під назвою Халф-Мун-Бей, яке було абсолютно приголомшливим. Потім ми поїхали вглиб країни до Національного парку Йосеміті", - поділилася вона.

Кейлі Касл / Фото: SWNS

Однак все пішло не зовсім за планом, і вона каже, що її кавалер дивним чином захотів залишитися в машині з телефоном замість того, щоб піти з нею оглядати визначні пам'ятки. Тоді 35-річна британка зрозуміла, що він не той, хто їй потрібен.

Вона сказала: "Я люблю ходити пішки, але він хотів сидіти в машині і розмовляти телефоном. Я люблю прокидатися – це мій вільний час, а він працював і ходив до бару. Ми вирішили просто залишитися друзями, побачення – це оцінювання, з часом ти дізнаєшся всіх".

Попри невдачу з побаченням, Кейлі не збирається опускати руки, адже на кінець року у неї запланована подорож з іншим чоловіком, з яким вона познайомилася в Мексиці, і який візьме її з собою в подорож Європою.

Нагадаємо, чоловік сфотографував квиток іншого пасажира і потрапив на літак. Про всяк випадок він зробив декілька знімків різних квитків.

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