Жінка проміняла квартиру на човен: як вона облаштувалася і живе (фото)

Британка проміняла свою орендовану кімнату у спільній лондонській квартирі на човен після того, як домовласник підняв їй орендну плату майже на 90 доларів.

Про це пише nypost.com.

Коли 28-річна Шеннон Лейн зрозуміла, що їй доведеться витрачати на місяць майже 1300 доларів, вона вирішила придбати човен в кредит.

Шеннон Лейн / Фото: Caters

Дівчина поділилася, що ця ідея виникла, коли вона прогулювалася лондонськими каналами та побачила один з них на продаж. Вона одразу була заінтригована.

Шеннон вирішила ризикнути і купити човен, не проводячи жодних досліджень, і живе поза межами мережі між лондонськими районами Ноттінг-Гілл і Майл-Енд.

Шеннон з собакою / Фото: Caters

Щоб прикрасити новий житловий простір, Лейн знадобилося лише трохи фарби, нові дверні ручки і свіжі на вигляд меблі — подвиг, який, за її словами, коштував їй зовсім недорого.

"Найбільші витрати - це щорічне обслуговування", - пояснила Лейн. "Вам потрібно зачорнити човен, тобто пофарбувати дно, щоб переконатися, що воно є водонепроникним. Це коштує близько 1257 доларів США, але однаково досить дешево".

Човен Шеннон зсередини / Фото: Caters

Крім витрат на проживання вона також витрачає близько 125 доларів на страховку і 1000 доларів на ліцензійний збір на рік.

Вона також встановила на човні декілька замків і сигналізацій, щоб почуватися у більшій безпеці, оскільки живе одна зі своїм дворічним домашнім мопсом Гілбертом.

Шеннон Лейн / Фото: Caters

Але відколи Лейн живе на човні, вона повідомила, що в неї з'явилося багато нових друзів.

"Я не знала нікого, хто жив би на човнах", - пояснила жінка. "Я просто думала, що це те, що роблять люди у сільській місцевості чи старше покоління. Я не знала, що люди моєї генерації можуть це зробити. Але в мене розплющилися очі. На лондонських каналах живе багато людей мого віку, і вони допомогли мені освоїтися в житті на човні".

28-річна дівчина сказала, що найкраще в житті на човні – це свобода, яка дає їй можливість подорожувати, куди вона хоче, але найгірше – це, безумовно, відсутність туалету.

Човен Шеннон Лейн / Фото: Caters

"Мені потрібно випорожнити туалет. По суті, це гігантська криниця", — пояснила вона. "Потрібно віднести його до цієї огидної точки і випорожнити, а іноді він повний чи засмічується. Мені довелося зробити це з похмілля".

Тим не менш, вона рекомендує всім, хто може бути зацікавлений спробувати цей спосіб життя.

Нагадаємо, у Великій Британії пара продала дім, придбала човен та перетворила його на готель для нудистів. Їхнє життя змінилося після медового місяця.

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