Жінка пропустила рейс і доганяла літак злітною смугою: чим це закінчилося (відео)

Вона кричала на пілота та намагалася привернути його увагу.

Жінка-мандрівниця вирішила вибігти на злітну смугу аеропорту в спробі завадити літаку залишити її позаду.

Про це пише nypost.com.

"Жінка, яка спізнилася на рейс, явно думала, що ще зможе встигнути на нього", - написав очевидець Саймон Гейлз у своєму дописі у Facebook, описуючи інцидент, що стався в середу в аеропорту Канберри.

За його словами, згадана жінка пробігла повз службу безпеки і "спустилася на злітну смугу", щоб спробувати зупинити рейс QantasLink, що вилітав до Аделаїди.

На кадрах можна побачити пасажирку на злітно-посадковій смузі, яка намагається зупинити пілота, начебто вона ловить таксі.

Очевидці були приголомшені зухвалою сценою.

"Вона намагалася накричати на пілота, намагалася привернути його увагу і підстрибнути, це було дивно", - прокоментував Саймон.

"Люди були трохи захоплені зненацька і, здавалося, не знали, що робити", - додав інший свідок Денніс Біліч, який знімав інцидент на відео. "Ми думали, чи хтось зупинить її".

У результаті, пілот заглушив двигун, після чого федеральна поліція Австралії (AFP) затримала неуважну мандрівницю.

Внаслідок необережної "пробіжки злітно-посадковою смугою" жінки всі рейси були затримані на 10 хвилин.

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