Жінка простояла в ящику з льодом понад три години – фото, відео

Мешканка Польщі Катажина Якубовска простояла в ящику з льодом понад три години і стала першою жінкою, яка витримала остаточне випробування на холодостійкість.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

48-річна спортсменка встановила світовий рекорд щодо тривалості контакту всього тіла з льодом (жінки) з приголомшливим часом – 3 години 6 хвилин 45 секунд.

Чоловічий рекорд раніше належав Віму Хофу з часом година 53 хвилини, а нинішній рекорд — 3 години 11 хвилин 27 секунд — встановлено Кшиштофом Гаєвським (Польща).

Катажина, яка працює дизайнеркою, спробувала створити цей рекорд, щоб перевірити себе та спонукати більше жінок брати участь у льодових змаганнях.

Катажина Якубовска / Фото: guinnessworldrecords.com

"Я вірю, що ми, жінки, маємо величезну силу", — сказала вона. "Я хотіла показати, що якщо ми чогось хочемо, ми можемо це зробити".

Перш ніж спробувати встановити рекорд, Катажина пройшла безліч медичних тестів, щоб переконатися, що це не вплине негативно на її здоров'я. Вона підготувалася до цього випробування, зробивши три тренувальні спроби, під час яких стежила за коливаннями температури свого тіла. Інші її приготування містили такі процедури, як гіпербарична киснева терапія та масаж, а також самонавіювання, щоб привести себе до позитивного настрою.

Читайте провідні новини дня:

Катажина каже, що під час спроби встановити рекорд вона не відчувала жодного болю чи дискомфорту. Ба більше, вона взагалі майже не відчувала холоду: "Холод для мене не перешкода, я можу знайти в ньому тепло. Я можу контролювати те, в чому перебуваю, і моя голова знає, коли їй потрібно надіслати сигнал, щоб тремтіти сильніше і підтримувати температуру. Найважчий момент був, коли я побачила, що публіка нажахана. Раніше я просила пояснити глядачам, чому в мене тремтить тіло, адже не всі це розуміють і це нормальний процес".

Протягом усієї спроби встановити рекорд температуру її тіла та стан свідомості регулярно контролювали, щоб переконатися, що вона готова продовжувати.

Тепер Катажина планує встановити більше світових рекордів, пов'язаних із льодом, і довести, що жінки можуть виступати на такому ж – чи навіть вищому – рівні, ніж чоловіки.

Катажина Якубовска / Фото: guinnessworldrecords.com

"Я звичайна жінка, яка мріяла стати володаркою титулу Книги рекордів Гіннеса і хотіла відкрити шлях іншим", - сказала вона. "Я відчуваю задоволення від того, що попри різні перешкоди в мені є така сила. Я бажаю всім сміливості не боятися мріяти та втілювати ці мрії у реальність!".

Нагадаємо, жінка відростила на руці найдовше у світі волосся. Відомо, яка його довжина.

Читайте також: