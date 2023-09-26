Жінка протягом 20 років щодня приходила на станцію метро, щоб почути голос покійного чоловіка

Понад 40 років тому він записав усі оголошення на станції.

У Лондоні, Велика Британія, жінка щодня відвідувала одну й ту ж станцію метро протягом 20 років, щоб почути голос свого покійного чоловіка.

Про це пише ladbible.com.

Лікарка загальної практики на ім'я Маргарет МакКоллум була заміжня за актором Освальдом Лоуренсом. Чоловік так і не став знаменитим, але він записав усі оголошення Північної лінії столичного метро ще у сімдесятих.

Освальд помер 2007 року. Маргарет тяжко переживала втрату коханого, але єдине, що приносило їй втіху, - це можливість чути його щодня дорогою на роботу. Іноді жінка просто приходила на станцію Embankment, сиділи та слухала оголошення.

Освальд Лоуренс / Фото: BBC

Незадовго до Різдва 2012 року працівники метро вирішили оновити голос за допомогою "нової цифрової системи", щоб запропонувати різні голоси та "більше різноманітності".

Тоді "дуже засмучена" МакКоллум підійшла до співробітників станції метро та запитала, що сталося. Вона розповіла, що цей голос мав для неї особливе значення. Хоча співробітники заявили, що не можуть нічого зробити, щоб повернути запис назад, вони перепросили і пообіцяли подивитися, чи зможуть знайти копію запису для Маргарет.

Але на цьому історія не закінчилася. У Новий рік вдова сиділа на станції Embankment, прямуючи на роботу. Раптом з динаміків вона почула знайомий голос. Голос людини, яку вона так кохала і ніколи не думала, що почує знову.

Маргарет МакКоллум / Фото: BBC

Покопирсавшись в архівах, працівники відновили старі записи. Поки інші працювали над кодом системи оголошень, вони знову "змусили Освальда заговорити".

Крім реставрації 2013 року Маргарет подарували копію запису на компакт-диску, який вона могла слухати та заспокоюватися, коли захоче.

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