Жінка протягом 20 років щодня з'їдає до чотирьох рулонів туалетного паперу – відео

За цей час вона спожила близько 6350 кілограмів паперу.

Жінка спантеличила, заявивши, що споживає до чотирьох рулонів туалетного паперу на день.

Про це вона розповіла у шоу TLC – My Strange Addiction: Still Addicted?.

Американка на ім'я Кіна за останні 20 років спожила 6350 кілограмів свого улюбленого "делікатесу".

"Я їм туалетний папір щойно встаю вранці", - сказала вона.

Така звичка коштує їй 2700 доларів на рік. Втім, жінка заявила, що це варто кожного цента.

"Ви знаєте це відчуття, як після Дня подяки ви з'їли всі улюблені страви, і ви просто сидите на своєму дивані, і ви просто розслабляєтесь. Я відчуваю таке, коли їм туалетний папір. Туалетний папір має нуль калорій. І він навіть не дасть вам похмілля", - пояснила вона.

Nothing like a crisp, melty piece of toilet paper? Kinah eats up to four rolls a day! Hear her story on #MyStrangeAddiction: Still Addicted Wednesdays at 10/9c. pic.twitter.com/dxn54LCf2z — TLC Network (@TLC) July 18, 2023

За останні два десятиліття Кіна стала експерткою туалетного паперу. Вона надає перевагу більш тонкому шаровому паперу, тому що "його легше споживати".

Вона каже, що це як "їсти арахісове масло та бутерброд з желе без скоринки", і вона насолоджується "хрускотом".

Кіна спокійно насолоджується ним навіть у салонах краси та інших громадських місцях. Жінка каже, що її звичка привертає до неї увагу, але вона не проти.

Жінка їсть туалетний папір / Фото: скриншот з відео

"Коли люди бачать, що я їм туалетний папір, я отримую декілька здивованих поглядів. Я навіть бачила, як одна людина витягнула свій телефон і намагалася записати мене, але мені все одно, у кожного є свої дивні речі, які вони роблять, і це просто моя", - підсумувала жінка.

Нагадаємо, коханець відправив відео сексу з заміжньою жінкою її чоловіку та матері. Як його покарали.

Читайте також: