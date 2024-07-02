Жінка протягом 20 років використовувала бойову гранату замість молотка – фото, відео

Вона щоразу ризикувала своїм життям, навіть не підозрюючи про це.

90-річна китаянка протягом двох десятиліть використовувала стару гранату, щоб розколювати горіхи і забивати цвяхи після того, як одного разу знайшла в полі боєприпас, що не розірвався.

Про це повідомляє Oddity Central.

Жінка на прізвище Цинь розповіла китайським репортерам, що працювала на своїй фермі в Сян'яні, провінція Хубей, коли знайшла цей дивний "металевий шматок" із дерев'яною ручкою. Переконана, що це імпровізований молоток, вона взяла його додому і використала, щоб забивати різні тверді предмети, від гайок до металевих цвяхів.

Лише минулого тижня група чоловіків, які працювали над знесенням її старого будинку, помітила ручну гранату. Пенсіонерка дізналася, що вона ризикувала своїм життям щоразу, коли використовувала її. І вона використовувала її дуже часто, оскільки поліція повідомила, що дерев'яна рукоятка гранати за роки використання стала гладкою та блискучою, а металева головка була вкрита вм'ятинами.

Граната / Фото: Oddity Central

"Я використовую її вдома, щоб бити червоний перець, розколювати горіхи і забивати цвяхи", - сказала вона.

Після того, як робітники, які зносили будинок жінки, попередили владу про боєприпас, на місце викликали спеціальний підрозділ, який підтвердив, що підозрілий предмет справді був гранатою, а точніше китайською Type 67, яка якимось чином не вибухнула.

Розмірковуючи про те, чому так сталося, дехто стверджував, що це, мабуть, була навчальна граната, ідентична справжній, але не наповнена вибухівкою. Однак ця теорія була спростована заявою поліції про те, що гранату було знищено належним чином, щоб уникнути випадкового пошкодження. Схоже, Цинь просто винятково пощастило.

Нагадаємо, 75-річна пенсіонерка розбагатіла на 5 мільйонів доларів після завершення лікування раку. Також вона святкувала свій день народження.

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