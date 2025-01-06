Жінка протягом 33 років їсть лише одну їжу: як це вплинуло на її організм (фото)

Жінка останні 33 роки не їла нічого, окрім фруктів – ні овочів, ні м'яса, ні вуглеводів, жодних молочних продуктів.

Про свій спосіб життя вона розповіла в інтерв'ю news.com.au, передає New York Post.

58-річна Енн Осборн, яка родом з Великої Британії, але від 2003 року живе в Австралії, є справжньою сироїдкою – тобто людиною, яка споживає лише фрукти. Вона вперше зацікавилася цією унікальною дієтою ще 1990 року.

"Мій інтерес до дієти почався після того, як я відвідала лекцію в маленькій кімнаті над баром у Великій Британії. Місцевий фруктовик на ім'я Девід Шеллі розповідав про дієту, і, побачивши його енергію, фізичну форму та життєву силу, я захотіла спробувати її сама. Я бачила, що все, що робив Девід, працювало для нього дуже добре. На той час я була вагітна старшим сином, тому поступово перейшла від стандартної дієти до загальної веганської дієти і, зрештою, до фруктової дієти. Протягом наступного року я поступово їла більше фруктів і менше вареної веганської їжі, поки не перейшла на 100% сироїдіння. Минуло вже 33 роки, і я не озираюся назад", - поділилася вона.

Енн Осборн / Фото: instagram.com/fruitisbeaut

Осборн, яка зараз мешкає в маленькому містечку Міллстрім в австралійському штаті Квінсленд, пригадала, що в дитинстві харчувалася за стандартною британською дієтою, а її мама навіть виросла в м'ясній крамниці.

"М'ясо було великою частиною нашого дитинства", - каже вона. "Моя мама дуже добре готувала і готувала нам їжу вдома. Тато вирощував свіжі фрукти та овочі у своєму саду. Ми харчувалися досить здоровою їжею і споживали дуже мало напівфабрикатів. Але того дня, коли я пішла з дому у 19 років, я стала вегетаріанкою. Через рік я відмовилася від усіх продуктів тваринного походження і прийняла веганство. Я одразу помітила переваги для здоров'я. Я пам'ятаю, як задихалася і відчувала стискання в грудях, коли піднімалася на пагорби. Ставши веганкою, я більше ніколи цього не відчувала".

Типовий "день на тарілці" для Осборн складається з широкого спектру свіжих фруктів, вирощених у цій місцевості. Вона їсть лише один вид фруктів під час їжі, оскільки, за її словами, так легше для її травної системи.

"Зазвичай я випиваю дві великі склянки свіжовичавленого апельсинового соку після ранкової пробіжки", - пояснила вона. "Я використовую вінтажну італійську ручну соковижималку 1966 року. Вона залишає більшу частину волокон, але створює дуже однорідний сік. Пізніше вранці я їстиму стільки сезонних фруктів, скільки захочу. Зараз я насолоджуюся місцевою чорницею, папаєю, кавунами та динями. На обід я зазвичай з'їдаю 2-3 авокадо. Це додає до раціону достатню кількість макро- та мікроелементів. На вечерю я з'їдаю ще одну велику тарілку будь-якого фрукта, якого мені хочеться. Зараз папая або чорниця – моя улюблена вечеря".

Енн Осборн / Фото: instagram.com/fruitisbeaut

Хоча вона харчується так протягом більшості днів у році, Осборн робить дещо більш декадентське для особливих випадків, таких як Різдво та дні народження.

"Для таких особливих випадків я готую сирий фруктовий "торт" з органічних сухофруктів і горіхів, ріжкового, кокосового та апельсинового соку", - каже вона. "Коли мої діти були маленькими, ми влаштовували чудові великі фруктові вечірки з фруктовими тортами, соусами і людьми, зробленими з фруктів. Це було так весело".

Енн Осборн / Фото: instagram.com/fruitisbeaut

Фрукторіанська дієта вже давно спричиняє критику з боку медиків, які звинувачують її у надмірному вмісті цукру і відсутності всіх поживних речовин, необхідних для оптимального здоров'я. За даними Клівлендської клініки, через велику кількість цукру вона може бути небезпечною для тих, хто страждає на діабет, хвороби підшлункової залози та нирок. Також занепокоєння спричиняє низький рівень вітаміну В12, кальцію, вітаміну D, йоду та омега-3 жирних кислот, що може призвести до анемії, втоми, млявості та дисфункції імунної системи. Усім, хто планує змінити свій раціон, рекомендується спочатку обговорити це зі своїм лікарем.

На щастя для Осборн, вона стверджує, що її здоров'я ніколи не було кращим відтоді, як вона сіла на сироїдну дієту. Вона пояснює це тим, що вживає лише якісні продукти, вирощені в багатому на поживні речовини ґрунті.

"Тип ґрунту, в якому вирощуються фрукти, безпосередньо впливає на їхню користь для здоров'я", - каже вона. "Ґрунт дуже важливий для вмісту мінеральних речовин у продукції. Дефіцитні та перенасичені хімікатами ґрунти можуть призвести до неякісної продукції, а отже, до дефіциту в нас самих. Стан мого здоров'я чудовий. Я пробігаю близько 50 км на тиждень і регулярно ходжу пішки 13 км до міста. Я багато працюю в саду. Коли я востаннє здавала аналіз крові, все було в межах норми, і лікар сказав, що у мене найкращий рівень холестерину, який він коли-небудь бачив. У мене чудова енергія, будь-які травми чи рани загоюються дуже швидко, і я пережила менопаузу без жодних негативних симптомів. Моє волосся і нігті ростуть дуже швидко, а імунна система дуже ефективна. У мене також ніколи не було анемії в аналізах крові".

Енн Осборн / Фото: instagram.com/fruitisbeaut

Хоча Осборн каже, що ця дієта змінила її життя, вона визнає, що не кожен зможе на ній процвітати. Однак вона все одно вважає, що кожен міг би їсти трохи більше фруктів у своєму повсякденному житті.

"Не обов'язково бути фруктоїдом, щоб отримувати користь від фруктів", - каже вона. "Коли в щоденний раціон школярів ввели лише один фрукт на день, без жодних інших змін у харчуванні, спостерігалося значне покращення як у навчанні, так і в поведінці дітей. Я щиро вірю, що вживання більшої кількості якісних фруктів може дійсно покращити ваше життя так, як ви не повірите. Однак ця дієта не для всіх. До неї потрібно бути готовим фізично, емоційно та ментально. Ви повинні інвестувати в дуже якісні фрукти, бо ті, що в місцевому супермаркеті, швидше за все, не підійдуть. І ви повинні вірити в дієту, але не сліпо вірити. Вивчайте інформацію, щоб зрозуміти, чи підходить вам фрукторіанський спосіб життя".

Енн Осборн / Фото: instagram.com/fruitisbeaut

Нагадаємо, чоловік протягом року їв лише червоне м'ясо та яйця. Він розповів, як це вплинуло на його організм.

Читайте також: