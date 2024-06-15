Жінка протягом 35 років неправильно вимовляла своє ім'я: як її звати

Жінка поділилася своїм збентеженням після того, як зрозуміла, що все життя неправильно вимовляла своє ім'я.

Жінка на ім'я Колетт каже, що їй знадобилося майже 35 років, щоб зрозуміти власну помилку – і вважає, що саме через неї всі неправильно її називають.

Вона написала на Reddit: "У дитинстві я ненавиділа своє ім'я, бо воно не було популярним, але з роками я полюбила його. Однак сьогодні я подивилася, як правильно вимовляється моє ім'я, бо мені було цікаво, і, мабуть, я все життя вимовляла його неправильно. Я кажу "Кол-лет", але насправді його треба вимовляти як "Кух-лет".

Тепер, знаючи це, вона вважає, що саме тому люди "завжди пишуть її ім'я з двома "л", а не з однією", кажучи, що це звучить так, ніби її ім'я повинно мати дві літери. Вона додала: "Я почуваюся такою дурною, мені майже 35 і я щойно це зрозуміла. З кимось ще таке траплялося?".

Коментуючи її допис, один користувач сказав: "Я знав дівчину на ім'я Коллін. Я припустив, що воно вимовляється як "Колл-ін", як і всі інші, кого я знав з таким ім'ям. Вона завжди виправляла людей і казала, що його вимовляють як "Коул-ін". Інший користувач додав: "Я чув, що це ім'я вимовляється як Кулл-етт. У Великій Британії є багатосерійний детективний серіал, де доньку головного детектива називають Куллі – зрештою виявилося, що це скорочення від Колетт". Третій юзер поділився: "Я ніколи не чув, щоб хтось казав "Кул-лет", лише "Кохл-лет". Я не думаю, що є щось погане в тому, як ви це вимовляєте. Ніколи не буде єдиного способу вимовити ім'я".

Нагадаємо, жінці заборонили користуватися таксі через ім'я. Її ім'я Свастіка Чандра на санскриті означає "талан", але також є назвою сумнозвісного нацистського символу.

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