Жінка пройшла трендовий челедж зі схуднення та показала, як змінилася за 75 днів – відео

Американка долучилася до трендового у TikTok челенджа зі схуднення.

Сідні Степлтон завершила випробування 75 hard, де вона послідовно тренувалася протягом 75 днів поспіль. План був уперше написаний ще 2019 року підприємцем та впливовою особою Енді Фрізеллою.

Протягом 75 днів учасник має виконати два 45-хвилинні тренування — одне на вулиці — разом із випиванням 4,5 л води на день, дотриманням дієти, читанням 10 сторінок книги та фотографуванням прогресу.

Сідні дотрималася цього плану та показала результат.

На початку відео дівчина постала в чорному спортивному ліфчику та шортах, щоб продемонструвати свою повнішу і менш підтягнуту фігуру. Вона відстежувала свій прогрес у міру того, як минали дні, коли вона правильно харчувалася і тренувалася. До 75-го дня вона повністю змінила своє тіло.

Приголомшені результатами Сідні багато людей збіглися в коментарі, щоб похвалити її, а деякі навіть були натхненні, щоб спробувати себе у цьому челенджі.

Нагадаємо, чоловік із вагою 383 кіло схуднув на 272 кг. Він приголомшив своєю трансформацією.

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