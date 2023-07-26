Жінка пройшлася містом абсолютно гола у 40-градусну спеку та спантеличила перехожих – фото

Подейкують, що це була не місцева мешканка, а туристка.

У колумбійському портовому місті Картахена очевидці зняли на відео повністю оголену молоду жінку.

Про це пише dailystar.co.uk.

Вона йшла вулицею в кросівках, капелюсі і сонцезахисних окулярах в районі Марбельї.

Коли жінка привернула увагу групи мотоциклістів, вона, як повідомляється, закрила обличчя та спробувала не звертати на них уваги.

Гола жінка в Колумбії / Фото: dailystar.co.uk

Місцеві ЗМІ стверджують, що їй було від 25 до 30 років і що вона була туристкою у місті. Незрозуміло, чому вона вирішила роздягнутися, але, можливо, вона так зробила через 40-градусну спеку.

Столична поліція Картахени поки що не відреагувала на інцидент.

Один місцевий мешканець прокоментував: "Невже ніхто не міг дати їй щось, щоб прикритись або заплатити за таксі? Яке сумне суспільство, яке просто знімає відео та веселиться".

Інші вважали, що вона була впливовою особою, що здійснює прогулянку оголеною заради популярності в Мережі.

Нагадаємо, у Рівному повністю голий чоловік тікав від поліції. Він розбив білборд і забіг до ресторану по овочі.

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