Жінка регулярно підливала відбілювач до кави чоловіка, щоб отруїти його: як вона уникла ув'язнення

Американку засудили до трьох років умовно за спробу отруїти свого чоловіка, підмішавши відбілювач до його ранкової кави.

Про це повідомляє Oddity Central.

Мелоді Фелікано Джонсон спочатку була звинувачена у замаху на вбивство першого ступеня, але зрештою визнала себе винною за двома пунктами менш тяжкого злочину – додавання отрути або шкідливої речовини до їжі або напою. Вона зізналася, що додала відбілювач до кави свого чоловіка, хоча досі незрозуміло, навіщо.

Її чоловік сказав слідчим, що "вважає, що вона намагалася вбити його, щоб отримати компенсацію у зв'язку зі смертю", але він прямо заявив суду, що не хоче, щоб вона провела час у в'язниці, що, очевидно, і вплинуло на остаточний вердикт.

Чоловік жінки почав підозрювати, що хтось підмішує йому ранкову каву, ще в березні 2023 року, коли перебував з усією родиною в Німеччині. Протягом декількох тижнів американський льотчик відчував неприємний присмак у ранковій каві, тому вирішив встановити на кухні приховані камери, які зафіксували, як його дружина Мелоді змішувала відбілювач у контейнері, а потім додавала його до кави.

Шокований записом прихованої камери, чоловік, ім'я якого не розголошується, купив тест-смужки для води в басейні, які показали високий рівень хлору в його каві. Коли пізніше слідчі перевірили будинок подружжя в Аризоні, вони знайшли під раковиною у ванній кімнаті контейнер з рідиною, що пахла відбілювачем, і підтвердили, що кавоварка також пахла відбілювачем.

Чоловік вдавав, що п'є ранкову каву, попри її жахливий смак, доки сім'я не повернулася до США, після чого він повідомив поліцію і показав їм докази. Мелоді була заарештована і провела майже рік під вартою в поліції через те, що не змогла внести заставу в розмірі 250 000 доларів. Її адвокат просив зарахувати вирок як відбування покарання, а чоловік заявив суду, що не хоче, щоб вона потрапила за ґрати.

Розлучення пари досі незавершене.

Нагадаємо, раніше жінка отруїла вагітну колегу, щоб багато не працювати через її декретну відпустку. Вона підсипала отруту до її води.

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