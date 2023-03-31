Жінка рік не прибирала через глибоку депресію: вона шокувала станом своєї квартири (відео)

У Німеччині жінка рік не прибирала свою квартиру.

32-річна Емма жила одна і страждала на глибоку депресію, оскільки припинила ходити. Її помешкання перетворилося на смітник. На допомогу жінка викликала клінінг зі Сполучених Штатів Америки. Працівниця на ім'я Аурі вирішила прибрати безкоштовно.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram. До слова, на акаунт жінки підписано понад 2,6 млн користувачів.

Аурі опублікувала відео до і після прибирання. У ролику можна побачити купи сміття та товстого шару бруду. Втім, жінка на відмінно впоралася зі своєю роботою.

У коментарях шоковані юзери поділилися думками щодо побаченого. Так, одні користувачі засудили власницю квартири за неохайність:

Без зневаги, мені насправді цікаво - це не схоже, що тут живе хтось в депресії. Це більше схоже на когось, хто дуже часто ходить за продуктами, багато готує і просто зберігає все сміття та лайно навколо. Що буде після того, як ви все зробите для неї і підете? Як вона продовжить жити?

Дивіться, я живу з депресією, але знаходжу час, щоб прибрати свій будинок. Як так можна жити?

Який жах! Цьому немає виправдання

Ти добре попрацювала! Але душу Емми не вилікує ця робота. Якщо вона не отримає жодної психологічної допомоги, квартира невдовзі матиме вигляд як і раніше

Інші ж стали на її захист:

Вау, так багато людей засуджують... А як щодо вас? Як би ви почувалися, якби втратили здатність ходити? Той, хто ніколи не відчував депресії і такого стану, не повинен судити інших

Агов! Жінка не може ходити! Відчепіться від неї

Сподіваюся, Еммі стане ліпше

Нагадаємо, британка боїться виходити з дому через рідкісну хворобу "живої статуї". Жінка не може контролювати своє тіло та падає.

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