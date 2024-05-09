Жінка ризикнула купити "найдешевшу у світі таємничу коробку" і зірвала джекпот з її вмістом – відео

Мисливиця за покупками зірвала "джекпот", придбавши найдешевшу у світі таємничу коробку.

Користувачка TikTok на ім'я Беккі розповіла, що побачила її у місцевому благодійному магазині і вирішила ризикнути та подивитися, що ж там усередині.

За 2,50 фунтів стерлінгів Беккі не дуже засмутилася б, навіть якби це був повний провал – але, на її подив, у коробці були прикраси, дзеркала, келихи для вина, свічки, новенька кружка та засоби для ванни. Там також була маленька склянка з бджолами, брелок для телефону, дві жовті миски, пляшка з водою, салатниця, нові окуляри для плавання і ніж.

Беккі завершила свій огляд червоною вазою, маленькою сумочкою і двома фоторамками.

Потім вона написала: "Як ви думаєте, ця коробка коштувала 2,50 фунта?". Користувачі TikTok поділилися своїм здивуванням щодо речей, які вона отримала за 2,50 фунтів стерлінгів: "Перші два дзеркала - це джекпот", "За 2,50 фунта! Дешевше, ніж у ресторані".

Нагадаємо, раніше азартний хлопець наосліп купив повернуті товари з Amazon. Скільки він заплатив і що було всередині.

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