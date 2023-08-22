Жінка ризикнула та переїхала до будинку на краю скелі, який впаде в море через 10 років – фото

Її попереджали про це, перш ніж віддати ключі від нової домівки.

У місті Скратбі, що у Великій Британії, жінка живе у будинку на краю скелі, який впаде в море через 10 років.

Про це пише dailystar.co.uk.

Енджі Вілсон переїхала до свого бунгало з двома спальнями 1930-х років ще 2010 року. На той час їй повідомили, що вона проживе у власності всього 25 років, але їй все одно. Перш ніж передати ключі, місцевий житель та її адвокат попередили її про безпосередню загрозу ерозії.

66-річна жінка закохалася в прекрасний вид на море і затишний глухий кут і каже, що була готова піти на ризик, оскільки й сама "не житиме вічно".

Жінка переїхала до будинку на краю скелі, який впаде в море через 10 років / Фото: James Linsell-Clark/ SWNS

Зараз, через 13 років, Енджі все ще щасливо живе в цьому будинку зі своїм собакою та партнером Річардом Інглендом і стверджує, що майже не помітила наслідків ерозії, про які її попереджали.

Адміністраторка у місцевому парку відпочинку сказала: "Відтоді, як я переїхала, я, напевно, помітила, як з краю скелі впало два або три відра глини. Але мій сад розташований приблизно за 5 метрів від прірви, тому я впевнена, що в мене залишився час, перш ніж це стане реальною загрозою. На мій погляд, у мене найкращий вид на море, на яке я можу дивитися щодня. Мені тут подобається".

Енджі Вілсон з коханим / Фото: James Linsell-Clark/ SWNS

Вілсон додала, що найгірше, коли йде сильний дощ, і земля навпроти її бунгало намокає і розширюється, відштовхуючи шматки землі від краю урвища.

Але вона похвалила свою власність, куплену за 70 000 фунтів стерлінгів, за те, як вона витримує сувору погоду.

"Моє бунгало має нестандартну конструкцію, але у стінах багато цегляної кладки. Попередні власники також завершили прибудову та модернізували частину будинку, тож це мені дуже допомогло. Я визнаю, що зрештою може настати час, коли мій будинок зазнає ерозії, але я не думаю, що це станеться за мого життя. Я більше турбуюся про те, що мій собака впаде з 18-метрової скелі, що сталося декілька років тому. Він упав у зарості ожини, але, на щастя, він міцний хлопець, так що з ним усе гаразд!" - розповіла Вілсон.

Енджі Вілсон з коханим / Фото: James Linsell-Clark/ SWNS

Зараз на краю урвища встановлені знаки, що попереджають батьків про небезпеку та забороняють дітям перетинати бетонні блоки, що перешкоджають доступу до них з дороги.

Нагадаємо, "найдешевший будинок у світі" виставлений на продаж всього за долар. Тут не обійшлося без каверзи.

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