Жінка роками вдавала з себе імператрицю вигаданого королівства заради вигоди – фото

49-річна німкеня, яка вдавала з себе імператрицю вигаданого королівства та спілкувалася з італійською елітою, була випадково викрита у шахрайстві.

Про це повідомляє Oddity Central.

Сандра Ніколь Мартінес, яка прикрашала себе титулами на кшталт "Її Королівська Високість" або "Її Імператорська Високість", стала завсідницею ексклюзивних вечірок та світських заходів у столиці Італії після того, як декілька років тому її представила легендарна італійська світська левиця Гуя Соспізіо.

Сандра Ніколь Мартінес / Фото: instagram.com/imperialhouseofglodeni

Очевидно, ніхто не ставив під сумнів її претензії на роль імператриці Імператорського дому Глодені, королівського дому зі штаб-квартирою в Бейруті, Ліван, хоча простий пошук в Google показав би, що Глодені насправді є містечком у крихітній Молдові. Зрештою, Мартінес викрили як шахрайку абсолютно випадково.

Сандра Ніколь Мартінес / Фото: instagram.com/imperialhouseofglodeni

Падіння фейкової імператриці Глодені почалося в березні 2024 року, коли раптово обвалилася стіна в римському районі Трастевере, пошкодивши декілька автомобілів. Серед цих автомобілів був Ferrari під керуванням Сандри Ніколь Мартінес, який, як виявили слідчі, мав прострочені номерні знаки, не мав реєстрації та страховки. Це, очевидно, спричинило деякі запитання, і подальше розслідування виявило більше невідповідностей щодо автомобілів Мартінес. Наприклад, номерний знак її Bentley належав вантажівці в Німеччині і мав сотні несплачених штрафів на загальну суму близько 2 600 євро.

Сандра Ніколь Мартінес / Фото: instagram.com/imperialhouseofglodeni

Поліція встановила, що імператриця Глодені їздила і паркувала свої розкішні автомобілі в історичному центрі Риму, ігноруючи камери відеофіксації номерних знаків, оскільки знала, що автоматично згенеровані штрафи виписуються не на її ім'я. На жаль, італійська влада стверджує, що тепер їй загрожує штраф у розмірі до 100 000 євро за водіння неліцензійних автомобілів з підробленими номерними знаками.

Сандра Ніколь Мартінес / Фото: instagram.com/imperialhouseofglodeni

Що стосується її королівського титулу, то Імператорський дім Глодені, здається, був зареєстрований в Бейруті в лютому цього року, але в ньому немає нічого королівського. Однак Сандра зробила все можливе, щоб довести протилежне, проводячи час із особами "блакитної крові" на ексклюзивних вечірках та заходах і публікуючи гламурні фотографії та відео у своєму акаунті в Instagram. Вона позувала з членами королівської родини, політиками, бізнесменами та католицькими священнослужителями, і ніхто з них нічого не запідозрив.

Сандра Ніколь Мартінес / Фото: instagram.com/imperialhouseofglodeni

Нагадаємо, чоловік інсценував власну смерть, щоб не платити $100 000 аліментів. Стало відомо, як покарали "тата року".

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