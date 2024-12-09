Жінка розбагатіла через те, що 8 годин не відчувала тривоги без телефона: скільки грошей вона виграла

Китаянка виграла 10000 юанів (1400 доларів США) за те, що утрималася від використання мобільного телефону протягом восьми годин, не виявляючи при цьому жодних ознак тривоги.

Про це пише SCMP.

Конкурс відбувся 29 листопада в торговому центрі в муніципалітеті Чунцін. 10 учасників, відібраних зі 100 претендентів, були запрошені до торгового центру для участі в конкурсі, який вимагав від них провести вісім годин на спеціально відведеному для них новому ліжку.

Перед конкурсом вони здали свої мобільні телефони і їм було заборонено користуватися будь-якими іншими електронними пристроями, зокрема числі iPad і ноутбуками.

В екстрених ситуаціях учасники могли використовувати старі моделі мобільних телефонів з можливістю лише дзвінків, надані організаторами конкурсу, щоб зв'язатися зі своїми сім'ями.

Вони також були зобов'язані дотримуватися правила обмеження сну, яке дозволяло їм залишати ліжко для перерв на туалет, але обмежувало їх максимум п'ятьма хвилинами кожного разу.

Організатори встановили квоту на загальну кількість часу, протягом якого учасники могли перебувати поза ліжком протягом восьмигодинного періоду.

Напої та їжа були надані, і учасники були проінструктовані споживати їх у ліжку.

Крім того, що учасникам було заборонено користуватися мобільними телефонами, їм не дозволялося засинати або проявляти занепокоєння. Вони носили браслети, щоб контролювати якість сну та рівень тривожності.

Більшість учасників проводили час за читанням книжок або просто відпочивали із заплющеними очима.

Врешті-решт, після перевірки офіційними особами заходу, чемпіонкою була оголошена жінка на прізвище Донг, яка набрала 88,99 балів зі 100 можливих. Організатори зазначили, що вона провела найдовше часу в ліжку, не відчувала глибокого сну і продемонструвала найнижчий рівень тривожності.

Переможниця, яка отримала 10000 юанів, одягла піжаму для участі в конкурсі, завдяки чому отримала прізвисько "піжамна сестра" в соціальних мережах, оскільки перегони без мобільного телефону набули вірусного поширення в Інтернеті.

Донг працює менеджеркою з продажу у фінансовій компанії. У вільний час вона зазвичай займається з дитиною і рідко безцільно сидить у мобільному телефоні.

Компанія-спонсор змагань і мета проведення цього заходу, який відбувся в магазині матраців та постільної білизни в торговому центрі, залишається нерозкритою.

Багато Інтернет-користувачів материкового Китаю були захоплені цією історією: "Я хочу взяти участь у конкурсі. Це здається таким цікавим і зовсім нескладним", "Моя бабуся могла б виграти головний приз".

Нагадаємо, чоловік виграв $33 млн і помер під час лікування зубів. Спершу він вирішив витратити кошти на стоматолога.

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