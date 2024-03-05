Жінка розбагатіла завдяки гороскопу: як вона трактувала своє передбачення

Читання гороскопу призвело до того, що жінка розбагатіла на 100 000 доларів.

Про це пише Miami Herald.

Жінка з Балтімора полюбляє грати в лотерею. Втім, зазвичай вона обирає білети Pick 3 чи Pick 4 з однаковими числами. Але цього разу передбачення спонукало її змінити свою стратегію.

"Йшлося про введення чогось нового у розпорядок дня, тому мені здалося, що це хороший шанс зробити саме це", — сказала вона.

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Тому, за словами представників лотереї, замість того, щоб купити гру Pick 3 або Pick 4, вона придбала Fast Play за 10 доларів під час походу за продуктами. Ще перебуваючи в магазині, вона глянула на квиток і побачила пару чисел, що збігалася.

"Раптом все стало дуже тихо", - розповіла вона лотерейному офісу. "У магазині було досить багатолюдно, але я не помічала нічого, крім цього збігу і 100 000 доларів".

Вона гайнула додому, щоб повідомити чоловіку хорошу новину. Тепер пара планує використати ці гроші для оплати медичних рахунків, які завдавали їм великого стресу.

Нагадаємо, жінка стала мільйонеркою у свій день народження. Вона розплакалася від щастя.

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