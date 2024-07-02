Жінка розірвала заручини, дізнавшись, що у нареченого є дитина від її мами

Жінка була змушена розірвати заручини після того, як дізналася, що її молодший брат насправді є дитиною її нареченого та її матері.

24-річна дівчина та її 25-річний коханий були разом протягом восьми років. Вона сказала, що її наречений завжди добре ладнав з її мамою, і вони з батьками були близькі все своє життя.

На Reddit вона написала: "Чесно кажучи, він завжди був добрим, гарним, веселим, і всі казали, що мені так пощастило, що маю весь пакет. Він завжди ставився до мене з любов'ю та повагою, тому все це мене шокує. У мене завжди були хороші стосунки з мамою. Ми з нею завжди були проти всього світу".

Попри те, наскільки вони близькі, жінка була здивована, коли дізналася, що її мама, якій на той момент було 42 роки, вагітна дитиною від чоловіка, якого вона не знала. Однак вона заприсяглася підтримувати свою маму, попри все, і незабаром після цього у неї народився брат.

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"У мене близькі стосунки з моїм братом, я допомагала піклуватися про нього відтоді, як він народився, і я просто обожнюю цього маленького хлопця", — додала вона, стверджуючи, що її наречений також встановив тісний зв'язок із дитиною і навіть забирав хлопчика до себе на прогулянки. "Нічого не було дивного – він був просто моїм тодішнім хлопцем, який проводив час зі мною та моїм братом".

Лише нещодавно вона дізналася правду під час перегляду Netflix. Вона сказала: "У якийсь момент під час запійного перегляду серіалу мій ноутбук вимкнувся, і мені було ліньки йти за зарядним пристроєм, тому я просто взяла iPad свого нареченого. Я знаю пароль, але, чесно кажучи, ніколи раніше його не використовувала. iPad увійшов у систему, і я отримала купу повідомлень (думаю, він теж давно ним не користувався). У будь-якому випадку, це привернуло мою увагу, і я взялася перевірити це та знайшла все".

Жінка знайшла повідомлення між своїм нареченим і мамою, в яких йшлося, що вони обидва почувалися "винними", оскільки її мама хотіла сказати дочці правду, тоді як її наречений не хотів ризикувати втратити її, розкриваючи те, що сталося.

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"Вона сказала, що було несправедливо з боку мого брата ніколи не знати свого батька. Старих повідомлень було не так багато, лише декілька фотографій новонародженого брата, вагітної мами та ще більше нових світлин брата. Я не могла більше. Я плакала, здається, цілу вічність. Він повернувся пізніше того ж вечора (близько 23:30), і я просто віддала йому iPad з відкритим листуванням і побачила, як він повністю збліднів. Я попросила пояснень і він зізнався. Декілька років тому, коли я подорожувала з подругами (поїздка дівчаток), мій наречений та мама вечеряли разом. Якимось чином (незрозуміло як, оскільки він не міг це добре пояснити) одне спричинило інше, і в результаті вони переспали разом. Вони почувалися винними, але, очевидно, недостатньо винними, тому що вони спали разом ще двічі чи тричі, використовуючи привід зустрічі, щоб обговорити, як мені сказати про це. Мабуть, коли моя мама завагітніла, вони припинили спати разом і вирішили не казати мені", - поділилася вона.

Жінка розірвала заручини та сказала мамі ніколи більше з нею не розмовляти і переїхати до друга.

"Мені шкода мого брата, тому що я справді його люблю, але я не можу бути з ним зараз, просто не можу. Мені здається, це нагадає мені всі ті часи, коли ми говорили про дітей. Ми говорили про це майбутнє відколи нам було по 17 років, так що мені хочеться блювати кожного разу, коли я думаю, як я насправді говорила про турботу про дитину з кимось іншим, і при цьому все ще бачила ці сни", - додала вона.

Нагадаємо, раніше вагітна жінка розповіла, що дізналася про 22-річний роман чоловіка з її мамою. Деякі з її братів і сестер насправді є біологічними дітьми її коханого.

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