Жінка розізлилася, вчепилася зубами в обличчя та відкусила ніс своєму коханому (фото)

У Британії 26-річна косметологиня Бронвін Даунс вп'ялася зубами в обличчя своєму коханому Люку Беррі під час п'яної сварки після того, як їх вигнали з винного бару за сутичку з кількома клієнтами.

Про це повідомляє Daily Mail.

Коли Беррі відсахнувся в агонії, Даунс із шоком виплюнула кінчик носа, оголивши його ніздрі. Жінка втекла з місця інциденту, залишивши наляканих перехожих піклуватися про свого коханого, який стікав кров’ю біля бару "Гательна" у Бремхоллі, графство Чешир.

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Даунс у суді зізналася у скоєному і була засуджена до 12 місяців тюремного ув'язнення з відтермінуванням на 16 місяців. Однак жінка зуміла уникнути покарання.

Після сварки з коханим Даунс знайшли на сусідній вулиці, де вона лежала на землі після передозування рецептурними таблетками. Водночас Беррі доставили до лікарні для лікування його травм. У чоловіка залишилося незворотне спотворення обличчя.

Незважаючи на поранення, він відмовився співпрацювати з поліцією, яка розслідувала напад. Натомість він закликав Даунс отримати допомогу, а не покарання.

Фото: Cavendish Press

Прокурор Дункан Вілкок заявив суду, що Даунс і її коханий "рідко сперечалися".

"Відповідач зустрівся з позивачем у жовтні 2021 року в центрі Манчестер Сіті. Він описав її як щасливу, жваву людину. Вони добре ладнали й рідко сперечалися, а коли й сперечалися, то через щось дрібниці. Він раніше був з нею ввечері, і в тих випадках не було жодних проблем", – розповів прокурор.

У березні 2022 року увечері закохані відвідали кілька барів, де випили кілька коктейлів. Потім пара пішла до закладу "Гательна" і випивала там протягом години. У цей момент жінка здавалася трохи п’янішою.

На місці був музичний автомат, яким вирішила скористатися Даунс. Беррі пішов за нею, але побачив, що його місце зайняла жінка, тож чоловік попросив її піти. Незабаром після цього друга жінка знову зайняла місцеБеррі. Він підійшов, щоб поговорити з другою жінкою, і тоді його кохана сказала: "Що відбувається?"

"Групи почали образливо ставитися один до одного, і хтось підняв та кинув склянку. Почалася рукопашна сутичка, і охоронці підійшли, щоб її розірвати", – розповів прокурор.

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Врешті, пару вигнали з закладу.

"Коли пара вийшла з приміщення, відповідачка сказала заявнику, що вона залишила всередині свою сумку. Він сказав, що розбереться, але, сказавши це, зрозумів, що підсудна затиснула його зубами за ніс і потягнула", – розповів прокурор.

За його словами, Беррі пригадував, як Даунс випльовувала кінчик його носа, його ніздрі на підлогу. Тоді він помітив калюжу крові на підлозі і звернувся по допомогу до перехожих. Хтось із них викликав "швидку" та поліцію. Чоловіка доставили до лікарні, де йому надали допомогу.

Пізніше поліція знайшла Даунс на вулиці, де вона "прийняла таблетки за рецептом і то падала, то непритомніла". Разом з жінкою знайшли 16 таблеток і доставили її до лікарні.

"Пізніше її заарештували, і в інтерв'ю вона сказала, що знепритомніла і нічого не пам'ятає. Вона сказала, що б'є людей і нічого про це не знає. Вона сказала, що у її матері було щось дуже схоже", – розповів прокурор.

Фото: Cavendish Press

Беррі відмовився надати поліцейським показання проти Даунс і не захотів підтримувати обвинувачення. Він казав, що жінці потрібна допомога, і на судовому засіданні попросив не застосовувати щодо неї запобіжний захід.

"Це не було заплановано, це сталося після словесної перепалки, яка виникла з дуже малого. Це було зроблено згаряча і призвело до жахливих наслідків для її партнера. Вона відчуває докори сумління, про що свідчить той факт, що вона намагалася влаштувати передозування ліками після інциденту", – розповів адвокат Даунс.

Він додав, що жінка намагається зосередитися на майбутньому і робить усе можливе, щоб повернути своє життя на правильний шлях.

Ухвалюючи вирок, суддя Майкл Блейкі звернувся до Даунс:

"Використання зубів є зброєю, і в результаті цього інциденту заявнику довелося пройти операцію. Ви знаєте, що алкоголь і наркотики не сумісні, ви повинні прийняти таблетки, але не пийте надмірно, коли ви їх прийняли.Це правопорушення є абсолютно нехарактерним, очевидно, що ви розкаюєтесь і добре розумієте, що зробили. Ви освічена молода жінка, яка пережила травму в молодому віці, і я вважаю, що є реалістична перспектива реабілітації".

Тож тепер Даунс повинна буде відпрацювати 100 годин неоплачуваної роботи та провести 15 днів реабілітації.

Нагадаємо, у Великій Британії чоловік ледь не помер після того, як з’їв курку карі, і залишився паралізованим "страшною" хворобою.

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