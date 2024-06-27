Жінка розлучається зі своїм чоловіком через консервацію: що він робив протягом п'яти років

Ображена дружина пообіцяла розлучитися з чоловіком після того, як п'ять років намагалася самостійно відкривати банки з продуктами, стверджуючи, що її обранець навмисно закручував кришки занадто туго.

Анонімна жінка написала на Reddit, що вона на межі нервового зриву через нещодавню серію повторно "законсервованих" банок, додавши, що це триває відтоді, як пара почала зустрічатися.

"Це повторюється протягом останніх 5 років. Це просто посилювалося, доки я не зірвалася, кричала, розчаровувалася і здавалася божевільною, тому що це просто кришка. Потім на деякий час ставало краще, а потім це знову повільно ставало проблемою. Ставало все гірше і гірше, поки я знову не досягала точки зламу", - почала вона.

Її кремезний чоловік стверджував, що має звичку затягувати кришки дуже туго, щоб "зберегти їжу свіжою". Проте, неможливість отримати доступ до інгредієнтів без нього заважала жінці і спричиняла конфлікти в їхніх стосунках.

"Спочатку це почалося з речей, якими він користувався, а потім з часом це стала кожна клята скляна банка з металевою кришкою. Він закручував їх так сильно, що я не могла відкрити їх без сторонньої допомоги. Це не було великою проблемою, коли він був поруч, але коли я була сама, це дуже дратувало. Більше разів, ніж я можу порахувати, я відкривала нову банку з чимось, тому що не могла відкрити стару", - пригадала вона.

Проблема стала нерозв'язною після того, як чоловік залишив її вдома на 10 днів. Банка маринованих огірків прискорила розпад їхнього шлюбу.

"У перший же день, коли він пішов, я виявила банку, яку не могла відкрити. Я була роздратована і збиралася йти до магазину, щоб купити нові соління, коли сусід привітався і попросив повідомити, якщо мені щось знадобиться, поки майбутній колишній не в місті", - почала вона.

Її сусід успішно отримав доступ до солінь від її імені – але її біди продовжувалися.

"Наступного дня я побачила його на вулиці і попросила відкрити ще одну банку. Він запропонував прийти і відкрити всі банки. Я погодилася, і він зайшов, підійшов до холодильника і відкрив усі банки, окрім 2, які не зміг відкрити", - написала вона.

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Тоді доброзичливий сусід запропонував забрати останні дві банки до себе додому, де у нього були інструменти, щоб допомогти відкрутити кришки – що він і зробив, хоча його зусилля призвели до того, що одна банка інжиру розбилася.

Вона додала: "Він сказав, що чув мої крики про надмірно затягнуті кришки декілька разів протягом багатьох років, і він дійсно замислювався, чи я збожеволіла, чи мій чоловік справді надмірно затягує кришки".

Однак, провівши цілий день за відкручуванням кришок для сусідки, він зрозумів, що вона зовсім не перегинає палицю.

"Він сказав: "Ви знаєте, що це було навмисно. Це було в кожній баночці, і я впевнений, що він не часто використовує пасту з гострого перцю, мангове пюре чи інші твої вигадливі кулінарні штучки". Потім він підняв дві банки, які не зміг відкрити, і сказав: "Я не знаю, навіщо він це робить, але це не випадковість".

Усвідомлення цього факту настільки засмутило жінку, що їй стало зле – "мене знудило в сміттєвий бак" – і вона розплакалася на підлозі в кухні.

"Я не могла заснути тієї ночі. Всю ніч крутилася з боку на бік. До 10 ранку я зрозуміла, що не можу більше залишатися в шлюбі, і домовилася про зустріч з адвокатом на наступний день", - розповіла вона, додавши, що в їхньому шлюбі "буквально немає інших проблем". "Він був абсолютно приголомшений, коли прийшов додому, і я сказала йому, що хочу розлучитися".

Чоловік відмовлявся зізнатися у своїх витівках у коморі, але вона була невблаганна. "Він досі не хоче визнати, що зробив це навмисно. Але паста з гострим перцем лежить в глибині холодильника. Я використовую її лише тоді, коли готую індійську їжу. Вона лежить за іншими речами. Він ніколи нею не користувався. Це не те, що можна покласти в їжу, не приготувавши її. Перцева паста не могла бути випадковістю. Не могла", - стверджувала вона. "Ось до чого зводиться моє життя. Я розлучаюся, тому що кришка моєї гострої перцевої пасти була занадто щільно закрита", - підсумувала вона, попросивши інших користувачів Reddit зважити на її рішення. "Більшість наших друзів і сім'ї думають, що я божевільна. А ви як вважаєте?".

Багато користувачів підтримали рішення жінки розлучитися, зазначивши, що її сильний чоловік "газлайтив" її.

Ні, ви розлучаєтеся не через кришки від банок, ви розлучаєтеся через те, що ваш чоловік підбурює вас заради спортивного інтересу

Я просто уявляю, як цей чувак щоночі прокрадається на темну кухню, щоб закрутити всі кришки від банок, маніакально регочучи

Мій колишній чоловік теж так робив, коли я була вагітна, і він хотів контролювати дійсно випадкові речі

Мій ексчоловік викинув один черевик з моєї улюбленої пари взуття і дивився, як я тижнями перевертала весь будинок, шукаючи його. Він зізнався, що викинув його під час сварки, лише майже через рік. Він навіть декілька разів допомагав мені шукати

Нагадаємо, розлучені люди відверто назвали "червоний прапорець", який одразу ж поклав край їхньому шлюбу. Вони поділилися своїм життєвим досвідом.

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