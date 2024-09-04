Жінка розлучилася з чоловіком через два тижні після весілля: про що вона дізналася

Жінка з розбитим серцем розлучилася з чоловіком всього через два тижні після весілля. Вона не змогла пробачити йому те, що він зробив на своїй парубочій вечірці.

Про це пише Mirror.

Наречена організувала виїзне весілля з батьком своєї дитини, але після того, як почула про те, що сталося, вона захотіла все скасувати. Оскільки переліт, готель і обслуговування вже були оплачені, батько "змусив" її вдавано усміхатися і все ж таки влаштувати свято.

Ділячись історією нареченої на Reddit, її подруга розповіла: "У неї було весілля за призначенням, дурнувато дороге, з хлопцем, з яким у неї вже були непрості стосунки, у них була спільна однорічна дитина. Він декілька разів зрадив їй на своїй парубочій вечірці. Вона намагалася скасувати весілля за три дні до того, як вони мали їхати. Її батько сказав: "Ні, все вже оплачено". Це було весілля за призначенням, тому всі гості вже купили авіаквитки і забронювали житло".

Через два тижні після весілля і невдовзі після повернення додому наречена зв'язалася з адвокатом і подала на розлучення. Її подруга додала: "Я думаю, що частково це також було просто суспільним тиском, як люди, які були разом так довго і мають спільну дитину, почуваються "вимушеними".

Засуджуючи батька, один обурений користувач сказав: "У такому разі, якщо ви не можете скасувати бронювання, перепросіть усіх і спробуйте влаштувати групове свято замість цього. Просто скасуйте церемонію".

Інша юзерка, ділячись власною історією, розповіла, як її шлюб розпався менш ніж через рік після того, як вона сказала "Так". Вона написала: "Мій перший чоловік спав зі своєю найкращою подругою. Я була не проти того, що його найкраща подруга – дівчина. Я довіряла йому, неважливо, чи довіряла я їй. Я не одразу це зрозуміла, але розлучилася через рік. Мені прикро, що він не був чесним із собою і міг би позбавити мене і мого сина душевного болю. У такому разі ми б залишилися друзями. Я була щаслива, що все минуло швидко, він був чудовим вітчимом для мого сина, але я все ще не думаю, що він думає про нас. Моєму синові було важко, але незабаром я знайшла дуже люблячого чоловіка. Минуло вже 24 роки. Досі щаслива".

Нагадаємо, хитрий чоловік організував фальшиве весілля для своєї другої дружини. Нова кохана думає, що свято було справжнє, а колишня хоче його викрити.

Читайте також: