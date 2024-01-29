Жінка розлучилася з чоловіком через те, що він не приймав душ і рідко чистив зуби

Також він міг п'ять днів поспіль не міняти одяг.

У Туреччині жінка подала на розлучення на тій підставі, що її чоловік не приділяв уваги особистій гігієні – не приймав душ і чистив зуби лише один раз чи двічі на тиждень.

Про це пише Sabah.

Мешканка Анкари також жалілася, що обранець носить один і той же одяг протягом 5 днів. Її звинувачення підтвердили свідки, зокрема, колеги чоловіка.

Адвокат заявив: "У позивачки та відповідача були спільні друзі. Також до суду як свідки прийшли колеги відповідача по роботі. Вони заявили, що під час роботи від нього тхло потом і що він носив один і той же одяг п'ять днів поспіль. Ця справа доведена показаннями свідків. Подружжя має виконувати обов'язки спільного життя. Ми всі повинні бути обережними та звертати увагу як на свою поведінку, так і на чистоту".

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У результаті, суд визнав чоловіка повністю винним, ухвалив рішення про розлучення та присудив компенсацію у розмірі 500 тисяч лір.

Нагадаємо, жінка подала на розлучення через 48 годин після весілля. Вона розповіла, як коханий принизив її просто на святі.

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