Жінка розплакалася, коли побачила рахунок за вечерю на честь 50-ї річниці шлюбу – фото

Пара, яка святкує 50-річчя від дня весілля, була приголомшена, коли побачила рахунок після вечері.

Про це пише liverpoolecho.co.uk.

Пол і Доун Молінью із Саутпорта, Велика Британія, зустрілися, коли їм було лише 14 і 16 років на побаченні наосліп. Їхня річниця припадає на кінець місяця, 29 серпня, але оскільки на цей час запланована велика вечірка, пара вирішила відсвяткувати спершу вдвох вечерею в ресторані.

Весілля Пола і Доун / Фото: liverpoolecho.co

Пол і Доун Молінью / Фото: liverpoolecho.co

Коли вони прибули, їх зустрів офіціант Джеймс Девіс. Подружжя розповіло працівнику про їхню річницю, як вони познайомилися, а також про невиліковну стадію раку, яку Полу діагностували у січні.

Пізніше, коли вони прийшли сплатити за свій рахунок, пара була шокована, коли виявила, що їжа була оплачена рестораном. Працівники також залишили записку, де побажали їм "щасливої річниці".

68-річний Пол, який займається акваріумами, розповів: "Коли він поклав рахунок, ми відкрили його, і там було написано: "З річницею, рахунок за нами". Це був рахунок на 80 фунтів стерлінгів (100 доларів США – ред.). Я побачив вираз обличчя моєї дружини через стіл і подумав, що вони помилилися. Вона розплакалася. Ми були приголомшені. Ми мали піти і знайти хлопця. Ми запитали, чи вони пожартували".

Рахунок за вечерю / Фото: liverpoolecho.co

Коли вони поговорили з Джеймсом, який, як вони пізніше дізналися, був заступником генерального директора ресторану всього близько шести тижнів, він сказав їм, що був зворушений їхньою історією і боротьбою Пола за здоров'я.

Пара має трьох дорослих дітей, і вони планують влаштувати грандіозну вечірку з нагоди річниці наприкінці місяця, щоб жити повним життям у ті місяці, що залишилися Полу.

Пол і Доун Молінью / Фото: liverpoolecho.co

"Я можу чесно сказати, що за ці 50 років кількість разів, коли ми посварилися, я можу порахувати на пальцях однієї руки. Це складно з діагнозом, але ми сміємося з цього. Ми маємо намір жити повним життям, і у нас є плани на велику ювілейну вечірку в Саутпорті. Люди приїжджатимуть з усього світу. На щастя, я досить добре переніс хіміотерапію. У багатьох людей виникають тяжкі побічні ефекти", - додав Пол.

Нагадаємо, жінка прийшла на побачення абсолютно гола, але її обранець цього не помітив. Вона пояснила, у чому каверза.

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