Жінка розповіла про "жахливе життя" після того, як її батько виграв у лотерею 17 млн доларів

Канадійка каже, що її колишні знайомі без причин ображали її.

Жителька Канади розповіла, що після того, як її батько виграв у лотерею 17,3 млн доларів, їхнє життя різко змінилось. Шахраї та випадкові люди почали вимагати у її родини грошей.

Про це пише dailystar.co.uk.

Після лотереї її батько роздав частину своїх статків родичам. "Усі мої тітки, дядьки, двоюрідні брати і сестри отримали, здається, по 25 тисяч", - каже вона.

Жінка каже, що через заздрість, її постійно ображали знайомі. Також її родину намагались обманути шахраї, які вдавали з себе родичів, що просять грошей.

Загалом, вона зазначила, що несподіваний успіх був величезним бонусом, але, безумовно, було й кілька негативних моментів у її особистому житті. Знайомства також стали досить складними для жінки.

Вона зізналася: "Я дуже, дуже рідко розповідаю про це людям... і з відносинами все дуже складно".

Жінка каже, що коли вона розповідає кавалерам про те, що її батько виграв велику суму грошей у лотерею, вони постійно намагаються їй сподобатись. А тому вона вирішила мовчати про це.

Нагадаємо, у Німеччині в літаку затримали пару з Польщі. Чоловік та жінка під час польоту намагались зайнятись сексом.

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