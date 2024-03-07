Жінка розповіла всю правду про роман із 80-річним пенсіонером: "Не сумую за його зубними протезами"

Жінка розповіла, що зустрічатися зі старшим чоловіком — це не те, про що мріють дівчата.

Стефані Матто, колишня зірка реалітішоу, не боїться пролити світло на своє особисте життя, і цього разу вона обговорила проблеми, які можуть виникнути у стосунках із чоловіками із великою різницею у віці.

Стефані, якій зараз 32 роки, розповіла у Мережі про те, як вона зустрічалася з чоловіком набагато старшим, коли їй було 23 роки.

Стефані Матто / Фото: instagram.com/stepankamatto

Вона сказала: "Спочивай з миром, мій колишній. Я іноді сумую за ним. Я не сумую за неприємним запахом з рота, я не сумую за зубними протезами, я не сумую за тим, яким дратівливим він був вранці. Я знаю, що люди радять не говорити погано про мертвих, але він був моїм колишнім. Я думаю, що він насправді був старший за моїх бабусю та дідуся".

Стефані сказала, що побачення зі старшими чоловіками є ознакою "проблем з татом", і не рекомендує цього.

"Коли ви молода жінка і починаєте зустрічатися зі старшими чоловіками, у вас складається враження, що ви схожі на Лану Дель Рей", - заявила вона. "Але ні, у вас просто проблеми із татом, і в мене саме так і було. Я думаю, що мене так налякало знайомство з молодими хлопцями, які просто використовували мене заради мого тіла, використовували мене заради грошей".

Вона додала, що хотіла довести, що вона розумна, зустрічаючись з кимось старшим, але натомість виявила, що поводиться "тупою" в іншому сенсі.

Стефані припускала, що чоловіки літнього віку будуть більш зрілими і готовими стати розсудливими, але виявила, що це не так.

"Чоловіки старшого віку з такою ж ймовірністю зраджують", - пояснила вона. "Ви думаєте, що оскільки вони мають низьке лібідо, вони не будуть вас зраджувати. Але є ще й емоційна зрада, і ви знаєте, скільки колишніх дівчат у цього чоловіка? Знаєте, зі скількома дівчатами він зустрічається в будинку для літніх людей?".

Стефані Матто / Фото: instagram.com/stepankamatto

Вона наполягала, що ніколи не відчувала загрози з боку інших жінок. Натомість вона стверджувала, що якщо чоловік шукає жінку набагато молодше, то це слід сприймати як червоний прапор.

"Те, що їм 80, не означає, що все внизу не працює, світло все ще горить, воно просто іноді мерехтить", - продовжила вона. "Особисто я не радила би".

Відео, опубліковане в її акаунті TikTok, відтоді стало вірусним. Люди одразу ж відгукнулися в коментарях та поділилися власним досвідом.

Старі чоловіки ревниві, злі та егоїстичні. Вони емоційні вампіри! Їм потрібні молодші жінки, тому що вони перебувають на тому ж рівні зрілості

Молоді люди — це діти, вони обдурюватимуть, а чоловік літнього віку — це чоловік, який подбає про вас

Мені за 60, і ви маєте рацію

Мені 62 роки, я зустрічаюся з 34-річною, і ми не маємо тієї проблеми, про яку ви згадали, тому що ми розуміємо одне одного

Нагадаємо, жінка не може розлучитися з чоловіком, поки не сплатить 365 000 доларів. Ця проблема заважає їй купити машину та взяти кредити на освіту своїх дітей.

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