Жінка розшукала у Facebook бізнесмена, якого побачила в газеті: незвичайна історія кохання (фото)

Жінка, яка вистежила незнайомця у Facebook після того, як помітила його в газеті, тепер щаслива у шлюбі з ним, проїхавши 9263 км, щоб вони могли жити разом.

Про це пише dailystar.co.uk.

42-річна Авігейл Адам якраз оговталася від розриву стосунків, коли помітила 42-річного Тома Сзакі у діловому розділі газети. Це було у лютому 2012 року.

Мама чотирьох дітей, яка була "приголомшена" його бізнесом із переробки відходів та його "красивим обличчям", розшукала чоловіка у Facebook та зв'язалася з ним.

Авігейл Адам і Том Сзакі / Фото: SWNS

Том відповів і погодився зустрітися, щоб випити, але Авігейл не відчула "іскри" і відмовилася від другого побачення. Тим не менш, Том переконав її знову зустрітися з ним, відправивши її першим класом до Нідерландів на конференцію.

Через місяць він домовився з нею, щоб вона приєдналася до нього в поїздці США, і пара порозумілася після того, як Авігейл погодилася стати його дівчиною.

Авігейл Адам і Том Сзакі / Фото: SWNS

Пара була на відстані протягом двох років, поки Авігейл не завагітніла їхнім першим сином Лео, якому зараз вісім років, і вона переїхала за 9263 км до Нью-Джерсі, США, із Тель-Авіва, Ізраїль.

Авігейл і Том одружилися того ж року, і тепер у них четверо дітей: 8-річний Лео, 5-річний Джеймі, дворічна Мая та тримісячний Бен.

Авігейл і Том з дітьми / Фото: Golden Folk Photo / Фото: SWNS

Дизайнерка ювелірних прикрас пригадала: "Я була вбита горем через іншого хлопця. Я почала читати статті в газеті, і одна з них була про Тома. Він щойно відкрив свою компанію з переробки сміття в Ізраїлі. Я була справді приголомшена. Мені здалося, що його фотографія мила. Мине тиждень, а газета все ще розкрита на його обличчі. Його гарне, гарне обличчя. Я подумала, що якщо знайду цього хлопця у Facebook, то напишу йому. Я зробила це та попросила з ним випити. Він був захоплений мною, але я не відчувала іскри. Я така щаслива, що він не відпустив мене. Я не можу уявити, що в мене не буде цього спільного життя з Томом. Він втілює в життя всі мої мрії".

Авігейл Адам і Том Сзакі з донькою Маєю / Фото: SWNS

Зі свого боку, Том сказав: "Я почав думати про людину моєї мрії і хотів когось сильного, незалежного і трохи приземленого. Коли я зустрів Авігейл, вона була саме тим, що я мав на увазі - тим, на що я сподівався".

Авігейл переїхала до США у квітні 2015 року, перш ніж того ж місяця народила Лео. Пара одружилася на задньому дворі в серпні того ж року.

Авігейл Адам і Том Сзакі / Фото: SWNS

Авігейл хоче, щоб інші давали людям шанс, якщо не було миттєвої іскри – цьому вона навчилася сама. Вона сказала: "Не чекайте прекрасного принца. Дайте людям шанс. Не кидайте їх після першого побачення. Дайте їм небагато часу. Нехай відкриються".

Нагадаємо, стриптизер спантеличив, як виступав на вечірці для жінки, наречений якої помер перед весіллям. Цей виступ для нього став найприбутковішим.

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