Жінка розвіювала прах дідуся в океані та "отримала від нього знак" – дивовижне відео

Жінка поділилася кадрами неймовірного моменту, коли вона "отримала знак" від свого покійного дідуся після того, як розвіяла його прах в океані.

Про це пише Mirror.

20-річна Кайлі завантажила у свій акаунт TikTok милий кліп, на якому вона разом із членами сім'ї перебуває на борту невеликого човна. Через декілька секунд після того, як попіл торкнувся хвиль, з'явилися дельфіни – один з яких з радістю йшов за ними поруч із судном до кінця їхньої подорожі.

"Ми розвіювали прах нашого дідуся, але потім до нас прийшли гості", - поділилася вона. "У глибині душі ми думаємо, що він послав їх нам, щоб сказати, що він все ще з нами і що він так сильно любить нас. Ми так сильно любимо і сумуємо за тобою, дідусю".

@kylieg228 Deep down we think he sent them to us to tell us that he is still with us and that he loves us so much. We love and miss you grandpa so so much.❤️️ ♬ original sound - daydream

Ця історія спонукала ще декількох користувачів TikTok згадати схожі зворушливі моменти.

Мій дідусь був одержимий ламантинами, і коли ми скинули його прах в океан, ламантин проплив повз нас через декілька хвилин. Прекрасний момент

Ми зробили те саме для мого дідуся, і коли ми повернулися в дім моєї тітки, я була на причалі, і два дельфіни пропливли піді мною. Ми всі віримо, що це мої бабуся та дідусь сказали "привіт"

Клянуся, таке ж сталося зі мною! Ми розвіювали прах мого дідуся, а потім, коли ми почали рухатися, з'явилася зграя дельфінів!

Інші розповіли, що у них були схожі переживання після смерті близьких, з історіями про веселки, пір'я та метеликів, які з'являються в їхніх трунах. Однак одна стурбована жінка в коментарях зізналася, що вона має сумніви щодо того, щоб наслідувати приклад Кайлі. "Ми з сім'єю збираємося через місяць розвіяти прах мого дідуся над океаном, тому що він любив це, і я не знаю, чи готова я попрощатися", - сказала вона. Однак, Кайлі швидко заспокоїла її, відповівши: "Я теж не була готова, але він сказав нам не плакати і святкувати його життя, тому для мене дельфіни були нагадуванням від нього, що він сказав нам не плакати і бути щасливими".

Нагадаємо, велосипедистка створила найбільший у світі GPS-малюнок на згадку про свого собаку. Заради рекорду вона проїхала 4707 км.

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