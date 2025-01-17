Жінка сама собі зробила кесарів розтин кухонним ножем: історія відчайдушної мами

Інес Рамірес Перес – єдина у світі жінка, яка зробила собі кесарів розтин кухонним ножем, не маючи медичної освіти.

Це сталося на півдні Мексики ще 2000 року, пише Unilad.

Інес вже мала вісьмох дітей, але, на жаль, втратила дев'яту дитину через ускладнені пологи. Перес жила в однокімнатній хатині в маленькому селі без електрики, водопроводу і каналізації, і коли у неї почалися пологи з наймолодшою дитиною, вона опинилася в ситуації, що стояла між життям і смертю.

Перес народжувала протягом 12 годин без допомоги медиків, а коли дитина так і не з'являтися на світ, їй довелося вдатися до радикальних заходів.

Пізніше в інтерв'ю газеті Sydney Morning Herald Перес згадувала: "Я не могла більше терпіти біль. І якщо моя дитина мала померти, то я вирішила, що мені теж доведеться померти. Але якщо вона мала народитися і вирости, я хотіла бачити, як вона росте, і я хотіла бути зі своєю дитиною. Я думала, що Бог збереже нам обом життя".

Хоча Інес не мала медичної освіти, вона мала попередній досвід забою тварин, і вирішила використати його на практиці.

За допомогою кухонного ножа і трьох склянок міцного алкоголю мама почала розрізати шкіру, жир і м'язи на своєму животі, перш ніж розрізати власну матку, навіть не пошкодивши внутрішні органи.

Через годину після початку процедури вона витягла свого сина з утроби, і він почав дихати і плакати.

Перес попросила одного з дітей покликати медсестру, після чого вона знепритомніла. Коли медсестра прибула, вони почали очищати рану і зашивати шкіру Перес. Потім матір відвезли до найближчої лікарні, що розташована приблизно за вісім годин їзди.

Медики підтвердили, що у матері немає сепсису або пошкоджень органів, і дали їй антибіотики. Дивно, але всього через 10 днів після серйозної операції мама одужала і була виписана з лікарні.

Звіт про випадок Перес допоміг підвищити обізнаність про необхідність впровадження заходів з охорони здоров'я в усьому світі, особливо в сільській місцевості країн, що розвиваються.

Нагадаємо, "безплідна" жінка випадково дізналася про вагітність за 4 години до народження дитини. Лікарі казали, що вона не може мати дітей.

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